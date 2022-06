Aldana reacciona al mal estado de la red vial de la capital: “Ninguna ciudad se deteriora en cuatro o cinco meses”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser afrontado por algunos capitalinos con las campañas “No hay alcalde” y “Aldana dónde estás” que evidenció la enorme cantidad de baches que presentan las principales vías de la capital de Honduras, algunas construidas y otras reparadas en la administración de Nasry Asfura, el actual alcalde Jorge Aldana reaccionó este lunes asegurando que está consciente del problema.

Tras reconocer que son muchos los agujeros que presenta el pavimento en las calles capitalinas, el edil declaró en entrevista a HRN que al momento de asumir el cargo ya “conocía como estaba la ciudad en todos sus aspectos”.

Enteriorizó que no solo es el tema del estado de la red vial heredada, sino en temas de agua, donde la situación es crítica. “Ninguna ciudad se deteriora en cuatro o cinco meses, pero de aquí en adelante nuestro compromiso es trabajar constantemente”, agregó y detalló que ya están trabajando en jornadas de bacheos nocturno en los lugares de mayor tráfico como el bulevar Fuerzas Armadas, Anillo Periférico y Bulevar Suyapa.

Aldana dijo que se enfocará no solamente para parchar las calles, sino en buscar soluciones que duren en el tiempo para que la situación no se repita, como lo que está sucediendo en la actualidad con las calles que se presume recibían mantenimiento en la gestión anterior.

Sobre las campañas en redes sociales donde han surgido todo tipo de reclamos a la alcaldía por el estado de las calles, como la de “Apadrina un bache” en el que aseguran que cuando se cumpla un año de haber denunciado la falla se le celebrará con pastel y todo, el edil agradeció que los capitalinos “se han tomado su tiempo para ir y pintar los baches, eso no nos incomoda, porque saben que ahora hay un problema y que la Alcaldía está trabajando”.

El declaraciones a EL HERALDO el edil ya había manifestado que “lo heredado no es tarea fácil. Las calles en la capital tienen un colapso no de ahorita, ninguna ciudad se destruye en cuatro o cinco meses, en una ciudad donde ha habido inversiones correctas no se destruye en ese tiempo, ni con un una lluvia, hoy lo que vemos es el reflejo de las malas inversiones en la capital”.

