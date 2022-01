Alcalde Jorge Aldana: "Hoy inicia la más alta responsabilidad que he recibido"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser juramentado como nuevo alcalde del Distrito Central (2022-2026), Jorge Aldana reconoció que "hoy inicia la más alta responsabilidad que he recibido, hoy inicia la lucha por revertir los estragos de más de 20 años de gobiernos ineficientes y que dejaron de trabajar por la gente".



Durante su primer discurso, el edil capitalino habló de su plan de gobierno, se refirió al alcalde saliente Nasry Tito Asfura y aprovechó para felicitar a las mujeres hondureñas en su día



“Buenos días a todo el pueblo de la capital, a la distancia un abrazo fraterno a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya”, fueron sus primeras palabras en la concha acústica del Parque Central, donde se desarrolló el traspaso de mando.



“La capital es un claro ejemplo de lo que es capaz de lograrse con el amor de las mujeres, cientos de miles de mujeres valientes que sostienen sus hogares, que son madres, hermanas, hijas que con su amor, corazón y empeño sacan adelante al Distrito Central. Este amor de mujer es el que representa nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya. ¡Vivan las mujeres hondureñas! ¡Viva Xiomara Castro!”, agregó mientras los ciudadanos que se aglomeraron enfrente del escenario aplaudían y gritaban.

Acto de traspaso de mando de la Corporación Municipal en el casco histórico de la capital de Honduras



Recibe una capital golpeada

Aldana reconoció que tiene en sus manos la oportunidad de devolverle la esperanza a los capitalinos con el cumplimiento de sus promesas de campaña.



“Hoy inicia la más alta responsabilidad que he recibido, hoy inicia la lucha por revertir los estragos de más de 20 años de gobiernos ineficientes y de gobiernos que dejaron de trabajar por la gente”, dijo.



También recalcó que les han dejado una ciudad en la que hay muchas personas sin un techo digno, porque el 45% de las viviendas se encuentran en condiciones de marginación y el 30% están en zonas expuestas a desastres.



“Hoy nuestra ciudad está hecha para los carros y no para las personas. Hoy moverse al trabajo, escuela, iglesia es peligroso y seguro lento y contaminante. Nos han dejado una ciudad sin planeación, sin planes de urbanización, sin planes para ordenar su crecimiento. Todo esto debe cambiar”, aseguró.



Asimismo, adelantó que "las cosas no se arreglan por arte de magia. Las cosas se arreglan con trabajo, planeación, inteligencia y con perseverancia. Mi gobierno, su gobierno, será el inicio de un nuevo camino. Vamos a poner el cimiento del cambio. Vamos a poner el corazón por la capital”.



También recalcó que construirá una ciudad que haga sentir orgullosos a los capitalinos, con el gobierno municipal más transparente de la historia de Honduras.



“No habrá más abuso de autoridad. Vamos a trabajar para la gente, para el pueblo. Vamos a hacer de la capital el lugar donde las cosas buenas pasen. Por eso nuestra agenda de trabajo arrancará con mucha sensibilidad y con manos firmes”, aseveró.

Combatirá escasez de agua

El nuevo edil lamentó recibir una ciudad sin agua, al señalar que un 30% de la población capitalina carece del vital líquido.

También habló de la recuperación de espacios públicos para que la recreación vuelva a los barrios y colonias. En 22 parques de la ciudad habrá luz, color y arte, pues el arte y el deporte serán los ejes de su gobierno para prevenir la violencia.



“La capital retomará su lugar como el corazón de la cultura de Honduras”, aseguró.



Los programas sociales de la alcaldía serán destinados solo a quienes más lo necesitan.



Aldana declaró su gobierno como un protector de los árboles y las áreas verdes, ya que protegerán el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad de la ciudad.



“Desde nuestra capital inicia hoy el cambio de Honduras, desde aquí, desde la ciudad de buen corazón vamos a construir la nueva patria. Compañeros, compañeras, amigos, amigas. Invitados especiales, vienen tiempos mejores. ¡Viva Tegucigalpa! ¡Viva Comayagüela! ¡Vivan sus aldeas! ¡Viva el Distrito Central! ¡Viva la capital de Honduras!”, finalizó.