El legado de 'Paquito' Gaitán vivirá en cada rincón de Cantarranas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tristeza fue inmensa, tan inmensa como la marejada de personas que cubrieron de rojo y blanco las calles del municipio al que tanto le entregó el alcalde Francisco Gaitán.



Desde las 4:30 de la tarde del sábado pasado, el municipio de Cantarranas no deja de llorar por el desconsuelo de perder a su buen alcalde.



El lunes, lo inevitable llegó. Los pobladores de Cantarranas se unieron para decir adiós al hombre que luchó por un municipio lleno de color, arte, educación y cultura.

Los buenos actos y la gestión de “Paquito” cosecharon frutos, no en vano las calles del pueblo que tanto amó se llenaron de manera multitudinaria del color del partido que representó por 16 años.



Luego de una vela en la casa de habitación del alcalde, en el barrio El Centro y que fuera insuficiente para recibir a todos sus dolientes, a eso de la 1:30 de la tarde, sus familiares levantaron el ataúd arropado por la bandera del Partido Liberal y en el que descansan los restos mortales del respetado líder. Al salir el féretro cargado por su familia, compañeros de trabajo y también por los pobladores que tanto le admiraban, las lágrimas y el desconsolado llanto no cesaban en el indignado pueblo.

Un mariachi acompañaba el paso lento de los pobladores consternados, que todavía no creen que ese vil y condenable hecho haya sucedido en su tierra, en la que solo habitaba la armonía.



El recorrido se realizó por las mismas calles que días antes recorrió “Paquito”, en las que un día declamó un discurso, inauguraba un mural o simplemente detenía su paso para conversar con su gente.

En el cementerio general de Cantarranas descansan los restos mortales de Gaitán. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Reunidos en la fe

La iglesia de Cantarranas estaba abarrotada, cientos de personas que querían despedirse de su alcalde se quedaron en el parque y en las calles aledañas.



El ataúd fue colocado en el pasillo entre las bancas llenas de personas, cuyas miradas incrédulas no se despegaban del féretro y hacían gestos de negación a la realidad que envuelve de luto a un municipio y a todo un país.



El cielo también lloró la partida del alcalde. Mientras se oficiaba la misa de cuerpo presente, un fuerte aguacero cayó sobre el municipio.

“Nos encontramos tristes, queriendo creer que esto es un mal sueño que hemos tenido. Hemos perdido a un ser especial, que ha marcado la historia de este pueblo y ha marcado el corazón de tantos niños, que lloran lágrimas de dolor porque han perdido a su líder, a un amigo, a su padre, porque eso era ‘Paquito’ para muchos de este pueblo”, dijo el sacerdote Walmer Padilla durante la homilía.



El sacerdote se dirigió a Clarissa Gaitán, “el granito de oro”, como le llamaba su padre.

“Este es un acontecimiento duro, no sé cómo estoy dando esta homilía, este es un dolor que nos embarga a todos, es un dolor difícil de comprender. A ‘Paquito’ no le pueden matar su alma, ni su legado, ese legado que vive en el corazón de tantos cantarraneños, de ese hombre fiel, amigo y servicial”, le manifestó el sacerdote al tiempo que destacaba el sacrificio que realizó por su pueblo.



“Cantarranas sí vale la pena. Era la frase que nunca se cansaba de repetir ‘Paquito’, más no sabía que a él, Cantarranas le iba a costar la vida, porque sacrificó muchas cosas”, recordó el religioso.

Clarissa Gaitán portó una fotografía de su padre durante el sepelio. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Un hasta pronto

Luego de la bendición del padre, ocho hombres -entre familiares y amigos cercanos- levantaron de nuevo el féretro del edil para cargarlo en sus hombros y a paso lento salieron de la iglesia entre la multitud de gente que aplaudía.



Un grupo de mariachis iba al frente, sobre la paila de un vehículo pick-up; le seguía el ataúd de “Paquito” en hombros de sus seres queridos, atrás iba su familia y por último un mar rojo y blanco que formaban las personas.



Los cantantes vestidos de charros interpretaron las canciones favoritas de Gaitán, entre ellas “Almohada”, “Amor eterno”, “El color de tus ojos” y “Nadie es eterno en el mundo”.

Los mariachis acompañaron la despedida. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo





Así fue el recorrido que se extendió por al menos cinco cuadras hasta el cementerio municipal. En las puertas, ventanas y balcones de las viviendas, la gente salía con banderas en mano para despedirle.



Ya en el camposanto, otro nutrido grupo de personas esperaba por el edil para darle su último adiós.



En el cementerio no pudieron entrar todas las personas, ya no cabía nadie más, estaba repleto.



Entre la multitud se abrió un espacio para que los familiares y el ataúd de “Paquito” pudieran llegar hasta el mausoleo donde se volvió a encontrar con su amada esposa, Gloria Cárcamo.

Los seguidores gritaban “¡Viva Paquito!”, sonaban sus canciones favoritas en los altoparlantes y su familiares, al pie de la bandera del Partido Liberal, brindaron sus últimas palabras.



Cuando era introducido al mausoleo, toda la multitud de gente cantaba “Amor eterno” a una sola voz.



Luego de sellar su última morada, poco a poco las personas fueron retornando a sus hogares, recordando todas aquellas obras y buenos momentos que vivieron con su querido alcalde.



Bajo una pequeña brisa y con la oscuridad de la noche, el cielo de Cantarranas se iluminó con fuegos artificiales que pusieron fin a tres días de pena y dolor por el vil crimen del alcalde más querido de Honduras...

Desde los balcones de las casas salían los pobladores a despedir a Gaitán. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

