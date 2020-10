En un 20% han aumentado las atenciones en los triajes

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las salas de espera de los centros de triaje del Distrito Central muestran desde hace 11 días un peligroso incremento en las atenciones.



Hace una semana, el doctor Carlos Guevara, coordinador de los centros de triaje de la Secretaría de Salud, reportó un incremento del 10% en las visitas de pacientes sospechosos de covid-19.



Sin embargo, nueve días después, el incremento de atención ya es de un 20% y asumen que es debido a la circulación de dos dígitos por día.



Según indicó, antes del aumento las atenciones eran menos de 150 pacientes a diario y ahora sobrepasan esta cifra.



“El incremento ha sido bien notorio, es del 10 al 20 por ciento en todos los centros de triaje. Recordemos que ahora salen dos dígitos por día y algunas personas no tienen la misma conciencia de hacer uso de las medidas de bioseguridad”, expresó el galeno.



Atención hospitalaria



Los hospitales de la capital han vuelto a reportan ingresos y fallecimientos en sus salas de covid-19.



El Hospital Escuela tiene en hospitalización a 48 pacientes, ocho de ellos en emergencia y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), además, el fallecimiento de tres personas por sospecha del nuevo coronavirus.



El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registró hasta ayer 52 pacientes en las salas de covid-19, dos en la UCI y el deceso de tres adultos mayores por sospechas del virus.



El Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax reportó 49 pacientes hospitalizados, tres pacientes en la UCI, cinco pacientes en cuidados intermedios y un fallecido.



El Hospital General San Felipe tiene 21 pacientes ingresados y el espacio de ingreso para 81 pacientes no graves. No reportó fallecidos.



Las brigadas médicas



El gerente de las brigadas médicas del covid-19, Gustavo Riedel, informó que de 2,500 viviendas que recorren a diario encuentran de 20 a 25 personas sospechosas de portar el coronavirus.



En total han encontrado más de 10 mil casos sintomáticos que les han hecho entregado del tratamiento MAIZ.