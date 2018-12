Vecinos piden reparar un tramo de calle en la colonia Kennedy de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un tramo de la calle del comercio de la populosa colonia Jonh F. Kennedy de la capital de Honduras se encuentra sin terminar.



En la zona, meses atrás se “concluyó” el proyecto de pavimentación de la calzada de este concurrido sector.



El tramo que está sin concluir mide alrededor de 90 metros. Los residentes del área han tenido que rellenar con tierra el espacio que no se pavimentó.



Algunos de los entrevistados manifestaron que se sentían alegres por la obra ejecutada en la zona, pero que incomodaba que no la hayan concluido.



Carros dañados

Varios carros que circulan en la zona han sufrido desperfectos mecánicos debido a que el tramo no está concluido y no cuenta con un desnivel para evitar que los automotores no caigan bruscamente.



“Uno aquí cuando transita con el carro tiene que hacerlo con cuidado, por ese trayecto de calle que no terminaron”, expresó Julio Galeas, un conductor de la zona.



Asimismo, un taxista que prefirió el anonimato, contó a EL HERALDO que cuando llueve se forma lodo en la arteria debido a la tierra que han echado para cubrir el tramo sin terminar.



En reiteradas ocasiones los residentes y conductores de la zona han pedido a las autoridades edilicias que manden a reparar el trecho que esta sin terminar.



Los pobladores esperan que con la denuncia las autoridades procedan a reparar la calle de la populosa colonia Kennedy.