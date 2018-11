Un inminente peligro existe en la colonia La Reforma por enorme hoyo en Tegucigalpa  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos cuatro metros de diámetro tiene el cráter que representa un enorme peligro para los habitantes de la colonia La Reforma de la capital.



Lo que comenzó como un simple agujero hace más de dos años hoy es un hueco profundo que pone en riesgo a los pobladores de la calle principal del sector antes mencionado.



Sin respuesta

Por la zona donde está el agujero pasa una quebrada y los vecinos del lugar expresaron su preocupación, pues temen que la calle se empiece a hundir.



“Por aquí pasa una quebrada de aguas negras y es peligroso que este hoyo esté así porque la calle ya se está empezando a hundir”, expresó en tono preocupado José Echeverría, vecino de la colonia.



El agujero ya tiene más de un año y los vecinos en varias ocasiones han denunciado el problema a las autoridades correspondientes, pero aún no tienen respuestas.



“Parece que a las autoridades no les interesa reparar ese enorme agujero en la calle”, lamentó Echeverría.



Accidentes

Los pobladores de La Reforma están preocupados porque ya se han presentado varios incidentes a causa del enorme cráter sobre la acera.



El accidente más reciente es el de un señor de la tercera edad que cayó dentro del agujero.



“Yo iba pasando por la calle cuando vi que el señor cayó dentro del hoyo, pero me dio miedo levantarlo”, contó una señora que prefirió omitir su nombre.



José Echeverría agregó que “este no es el primer accidente, ya hubo varios, pero este es el de mayor magnitud”.



Los denunciantes claman por la colaboración de las autoridades de la comuna capitalina para que cubran el agujero antes de que más personas caigan adentro.