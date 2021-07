¿Cómo solucionar el problema de tu cámara en WhatsApp cuando se ve con zoom?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva actualización de WhatsApp llegó acompañada de fallas técnicas porque millones de usuarios han reportado problemas con el zoom de la cámara tanto para la versión de Android como en iPhone.



De acuerdo a las quejas de la comunidad de WhatsApp, cuando se ingresa al apartado de la cámara de la aplicación, esta muestra el objetivo que se fotografiará con un gran nivel de zoom, sin haber realizado ninguna configuración. El error aparece en el lente frontal y trasero del dispositivo móvil.



¿Cómo solucionar el problema?

Pese al error técnico la compañía no ha lanzado una nueva actualización para arreglar este inconveniente, sin embargo una de las soluciones que los usuarios han puesto en práctica es usar la app de cámara que ya viene con el smartphone y posteriormente enviar la fotografía o video.



Expertos también sugieren que para solucionar el problema de la cámara con zoom en WhatsApp, se debe borrar la carpeta caché de la aplicación. Otra también es la de desinstalar y volver a instalar el servicio en el equipo.



Finalmente, si aún no actualizaste WhatsApp en tu iPhone o Android, te recomendamos no hacerlo hasta que Facebook, empresa a la que pertenece la app de mensajes instantáneos, solucione el problema.