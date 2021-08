¿Qué sabe sobre la lactancia materna?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El éxito de la lactancia materna no solo es un asunto de madre e hijo, es una responsabilidad compartida de la familia, de la sociedad.



En la Semana Mundial de la Lactancia Materna —que se celebra del 1 al 7 de agosto— se busca hacer consciencia sobre la importancia de la leche materna, el alimento que le aporta a los bebés y niños más de 300 nutrientes.



“Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida” es el lema de 2021, con el fin de hacer hincapié en que una madre necesita el apoyo de su entorno para lactar a sus hijos.





“La lactancia materna es más que alimento, es protección y salud emocional para la madre y su bebé. Se debe proteger la lactancia como el principal alimento de un bebé durante sus primeros años de vida”.

Fabiola Fuentes, asesora en lactancia materna.

¿Por qué?

Lo vamos a plantear en cinco actos y luego sacamos una conclusión.



Primer acto. El bebé nace, es separado de la madre, quien lo ve tres o hasta 24 horas después... ¿qué hizo ese bebé en ese período? Tomar fórmula.



Cuando bebé y madre son reunidos, ya hubo un impasse para el inicio temprano de la lactancia materna, el primer contacto que tuvo ese niño con un alimento fue a través de un biberón, cuando el cuerpo de su madre estaba listo para suministrarle el calostro, que tiene alto concentrado de proteínas y nutrientes, bajo en grasa, fácil de digerir, que fortalece el sistema inmune en su primer contacto con el mundo.



Segundo acto. Llega mamá a casa y el bebé llora cuando lo pone al pecho. La familia le dice: “Estás dejando morir de hambre a tu hijo”. La mamá accede a dar fórmula para que el bebé no llore. Y aunque quiere intentar su lactancia, no lo hace por presión.

Tercer acto. Está la madre amamantando a libre demanda, pero no ha hecho la comida, no ha limpiado la casa... Llega el esposo y dice: “Mujer, no has hecho nada en todo el día”.



Esta mamá siente que debe cumplir con las expectativas de todo el mundo y de paso aportarle el principal alimento a su hijo. Y se plantea que la lactancia es un atraso para el resto de sus labores domésticas, y desiste porque está cansada y porque, a pesar de que vive con un ser humano capaz, este no toma su rol en las tareas del hogar.

El apego de madre e hijo inmediatamente después del nacimiento es importante para el inicio de la lactancia materna. Busque una clínica u hospital donde no la separen de su hijo durante horas.





Cuarto acto. Una madre profesional regresa a su trabajo tras su licencia posparto, va con todo el ánimo de seguir con su lactancia, compra un extractor y busca el espacio para extraerse la leche.



Pero en la empresa hay tanto trabajo, y tampoco hay un lugar limpio para llevar a cabo una labor que no se puede hacer en un baño, entonces mejor compra una lata de fórmula, porque su deseo de extraer la leche se vuelve imposible.

Quinto acto. Una madre embarazada compra de todo para su hijo que está por nacer, pero no se informa sobre la lactancia. Nace el niño y todo el mundo opina sobre su maternidad, y como no tiene información entonces siente que tampoco tiene voz. Sucumbe a las opiniones porque no sabe que su leche es suficiente, que su cuerpo es capaz y que la lactancia pasa por muchas etapas que es necesario conocer para no tenerle miedo.



Ahora... ¿Cómo se llama la obra?... ¡Desinformación!



Desde tiempos muy antiguos el ser humano ha sabido que el conocimiento es poder, y la desinformación desde ningún punto lo da.



Todos los escenarios planteados solo son una parte de lo que enfrenta una mujer durante su lactancia, y nos extendemos a más, durante su maternidad.





“No piensen que no van a poder dar lactancia materna antes de intentarlo, la leche materna es el mejor alimento para todos los bebés y es una leche gratis y perfecta”.



Yency Peralta, pediatra neonatóloga y asesora de lactancia













¿Y por qué la responsabilidad es de la sociedad en general? Bueno, es responsable la clínica u hospital que separa por horas a una madre de su hijo.

Es responsable la familia que juzga las decisiones de una madre. Es responsable una empresa que no respeta el derecho de una mujer de tomar su hora de lactancia ni de brindarle un espacio para hacerlo.

Es responsable un padre que puede valerse por sí solo pero aún así espera que su pareja lo atienda como si él fuera el bebé.



Es responsable el Estado que no le brinda a las familias el conocimiento que se requiere para una lactancia materna informada, que en sus programas de salud no presta interés a un tema que requiere de la participación comunitaria, y que en un país subdesarrollado significa también un impacto a la economía de los hogares.



Es responsable también la mujer, que en muchos casos teniendo las herramientas para informarse, no lo hace.



Cuando los hijos nacen, no lo hacen con un manual bajo el brazo, pero tampoco los padres pueden dejar al azar o al destino la responsabilidad de su paternidad, y la lactancia es una responsabilidad.





La lactancia materna es un acto natural

Si la lactancia materna es un acto tan natural, ¿por qué se ha generalizado tanto el uso de leches de fórmula?

Al respecto, Fabiola Fuentes, asesora en lactancia materna certificada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAH y en Nutrición Infantil por la Universidad Antonio de Nebrija, España, destaca el rol que ha jugado la incorporación de la mujer al mundo corporativo.



Desde el siglo pasado la mujer comenzó a salir de las labores del hogar para trabajar en las empresas, esto significa que mamá está menos tiempo en casa.



Las licencias cortas de maternidad sumado a las jornadas laborales extensas han ido en detrimento de la lactancia y a favor del destete prematuro, “y las leches de fórmula han cobrado protagonismo como una salida fácil y conveniente de la lactancia. Sumado a esto, está también el bombardeo publicitario que han empleado desde el siglo XX haciendo creer que la leche artificial es tan buena como la humana”, señala Fuentes.



Por este antecedente es común que nuestras madres y abuelas vean como algo normal el uso de las leches artificiales como sustituto de la materna.

Claves para una lactancia exitosa

La pediatra neonatóloga y asesora de lactancia Yency Peralta señala que es importante el apego inmediato de madre e hijo tras el nacimiento.



“Este consiste en colocar al bebé desnudo sobre el cuerpo de la madre cubierto solo por una colcha y gorro. Esta medida facilita la primera toma del bebé al seno materno y favorece también la duración de la misma. Además, el apego inmediato disminuye el estrés en el bebé, mejora sus signos vitales y disminuye el riesgo de sangrado posparto en la madre”, señala.



La especialista acota que para una lactancia materna exitosa es clave que los padres se informen y de ser posible tomen un taller de lactancia, “la información le dará a los futuros padres las armas suficientes para defender su lactancia”.





Una lactancia materna exitosa necesita del apoyo de papá.







La lactancia materna y sus ventajas

Según la asesora Fabiola Fuentes, la lactancia tiene beneficios tanto para la madre como para su hijo.

Entre los beneficios para mamá están que: disminuye el sangrado posparto, favorece la involución uterina, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, la artritis reumatoide, osteoporosis y esclerosis múltiple. El no amamantar es asociado a un mayor riesgo de depresión posparto.



Mientras que los beneficios para el bebé son:

- Protección inmunológica desde el nacimiento.

- Menor prevalencia de obesidad.

- Mejor desarrollo psicomotor, cognitivo y académico.

- Mayor coeficiente intelectual.

- Disminuye el riesgo de leucemia, diarrea, otitis media aguda y recurrente, infecciones respiratorias, caries en el menor de un año, el síndrome de muerte súbita y asma.

- Evita la desnutrición.

Principales dudas sobre la lactancia

La especialista Yency Peralta da una guía sobre los factores que pueden alterar la confianza de las madres respecto a su lactancia. Peralta señala entre ellos:

- Saber si produce o no leche suficiente para el bebé.

- Mal agarre, grietas y dolor al amamantar. Lactar no debe doler, si es así, busque ayuda de una asesora en lactancia, o material en internet que puede guiarle.

- Percepción de baja producción de leche.

- El regreso al trabajo.