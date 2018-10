¿Qué sabe sobre el cáncer de mama?

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Octubre dio inicio de la mano de la campaña que año con año busca promover la concientización sobre una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial.



El cáncer de mama representa quizá uno de los temores más grandes que amenazan la estabilidad física, emocional y espiritual de las mujeres, pero la buena noticia es que la detección temprana puede marcar una enorme diferencia en la vida de los pacientes.



“No se conoce con exactitud el origen de este mal, apenas continuamos hablando de factores de riesgo como menstruación temprana, menopausia tardía, consumo de alcohol y cigarro, dieta rica en grasas animales, radiación, factores congénitos, abstinencia a dar lactancia y concepción del primer hijo después de lo 35 años”, informó la cirujana y mastóloga Lía Bueso.



Sin embargo, la Sociedad Americana contra el Cáncer asegura que en los últimos cinco años, el 75% de los nuevos casos no reflejaban factores de riesgo, lo que quiere decir que al no existir una causa concreta, no hay forma de prevenirlo.



Asimismo, la experta indicó que los síntomas más comunes del cáncer de mama son: existencia de masas palpables, secreción sanguinolenta por el pezón, retracción de pezón o de la piel de la mama, piel de aspecto naranja en las mamas y adenopatías axilares.



“Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano, cuando no hay síntomas o signos visibles. Esto solo lo logramos por medio de la mamografía digital a partir de los 40 años, tratando de detectar signos no palpables, esto permite una calidad de vida más óptima y prolongada”, añadió la doctora. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que el estándar de oro para la detección temprana es la mamografía digital.



Alternativas

Los tratamientos contra el cáncer de mama pueden variar entre cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Todo depende de la condición de la enfermedad y el estadio clínico en que se encuentre. Asimismo, cualquiera de estos debe ser multidisciplinario y especializado, impartido al menos por un cirujano de mama, un oncólogo clínico, un radioterapeuta, un patólogo y un radiólogo.



Forme parte de la campaña del mes rosa; considere la importancia de prevenir este mal y solidarícese con las víctimas que día a día intentan librar una dura batalla a la que fueron convocadas sin previa consulta.