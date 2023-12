Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sufre atentado en la capital

Afortunadamente, Villanueva salió ilesa y se encuentra bajo resguardo de su personal de seguridad. Los balazos impactaron en el vehículo, pero este era blindado y protegió a los ocupantes.

“Yo estoy bien, pero me siento incómoda que me digan que escuchan balazos, sin embargo, a ellos (escoltas) les dije que se calmen o serenen e investiguen porque a mí realmente me van a matar esta gente”, dijo a Radio América.