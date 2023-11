Un muerto deja aparatoso choque entre bus y pick-up en carretera CA-5

Por su parte, el conductor de la unidad, quedó ileso y declaró que no pudo detener la unidad tras el viraje realizado por el conductor del pick-up.

“Se me metió de un solo y no pude detener el bus”, declaró el conductor del bus, quien aseguró que no se dirigía en exceso de velocidad.

El choque fue tan fuerte que ambos automotores quedaron separados unos con otros, sufriendo cuantiosos daños.