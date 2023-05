Tocoa: a disparos asesinan a “Titi”, miembro de la Pandilla 18 que había sido deportado

“Yo pertenezco al Barrio 18, pero por la gracia de Dios estamos tranquilos, estamos haciendo las cosas bien. Me encontraba arreglando un teléfono y llegó el oficial, tranquilo, le dije: ‘vaya pues, vámonos’, porque usted sabe que cómo es el Barrio 18, el Barrio 18 enfrenta sus problemas y yo no debo nada”, dijo en la entrevista.

Los periodistas le consultaron si reiteraba que pertenecía a una estructura criminal y él respondió: “A una estructura criminal no, estamos activos en el Barrio 18”, como si se tratara de dos cosas diferentes.

“Un saludo a mis homies del Barrio 18, que Dios me los bendiga. En el nombre de Cristo, los quiero, los amo, homies sureños y de todos lados”, dijo haciendo señales con sus manos, muy propias del grupo criminal.

“Me deportaron de Miami, caí a San Pedro Sula, fui a ver a mi mamá y me vine para acá a Tocoa porque tengo el río y el mar cerca y me gusta vivir aquí”, dijo al tiempo que aseguró que se dedicaba a vender lotería para no seguir metiéndose en problemas.

Sin embargo, este jueves fue hallado sin vida, con la cabeza cubierta con un trapo y sus manos con guantes blancos, frente a un centro comercial de la ciudad.