“Anoche miré una sombra negra por los pasillos”: Testimonio de comerciante de mercado Las Américas

Tegucigalpa, Honduras.- El devastador incendio que consumió más de 200 puestos en el mercado Las Américas dejó no solo pérdidas materiales millonarias, sino también relatos inquietantes entre los comerciantes que presenciaron el siniestro .

“Anoche estaba forrando la última tarea y miré una sombra negra. Cuando salí a orinar, la sombra ya estaba por todos los pasillos”, relató el comerciante, quien prefirió mantener su anonimato.

El fuego, registrado en la madrugada del viernes 13 de diciembre, inició cerca del puente Carías y se extendió rápidamente, arrasando con puestos de ropa usada, abarroterías y negocios de comida.

Aunque los bomberos lograron confinar las llamas para evitar que alcanzaran otros mercados cercanos, las pérdidas materiales son incalculables, dejando a cientos de familias sin su fuente principal de ingresos en plena temporada navideña.

El comerciante también narró cómo, tras percibir el humo, despertó a un compañero de trabajo para salir del lugar: “vale más que me dormí con el pantalón puesto porque salimos corriendo. Si no lo hago, quizás no estaría aquí para contarlo”.