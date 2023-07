Sicarios matan a balazos a taxista en El Progreso, Yoro

El cuerpo del hombre quedó en el interior de la unidad de transporte que con mucho esfuerzo y dedicación manejaba a diario para llevar sustento a su hogar.

Hasta el lugar de los hechos llegaron familiares y conocidos de la víctima, quienes entre llantos y una profunda indignación lamentaron que la violencia le arrebatara la vida a Geovany.

“En este país no hay autoridades. Mi hermano no se metía con nadie y esos perros basuras le vinieron a quitar la vida. Mi hermano era humilde, tranquilo, era un ‘man’ luchador igual que yo, no se metía con nadie”, dijo con profunda molestia e indignación su hermano.