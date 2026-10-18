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Semicarbonizado y amarrado del cuello, manos y pies, hallan cuerpo en potreros de Choloma

La víctima fue encontrada en posición fetal, con ataduras en el cuello, las manos y las piernas. Las autoridades deberán establecer su identidad y esclarecer el crimen

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 11:21
Semicarbonizado y amarrado del cuello, manos y pies, hallan cuerpo en potreros de Choloma

El hallazgo se reportó en una zona montañosa y solitaria de la carretera de Ticamaya.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- De forma dantesca fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en unos potreros de Choloma, Cortés.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo estaba semicarbonizado, debido a las condiciones en las que se encontraba, a simple vista no era posible confirmar el sexo de la víctima.

Se presume que el cuerpo corresponde al de una mujer; sin embargo, serán los especialistas de Medicina Forense quienes, mediante los análisis correspondientes, se encargarán de confirmar esta información.

Lo que se sabe de la mujer encontrada carbonizada en carretera a Tatumbla
El cadáver fue encontrado en una zona solitaria y rodeada de maleza en la carretera de Ticamaya, que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.

El cadáver fue encontrado en una zona solitaria y rodeada de maleza en la carretera de Ticamaya, que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.

 (Foto: Redes sociales )

Según los reportes, el cuerpo de la víctima estaba amarrado desde el cuello hasta las manos y las piernas.

El cadáver fue encontrado en posición fetal, a un costado de la carretera de Ticamaya, que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.

La zona donde fue hallado el cuerpo es solitaria, está rodeada de maleza y presenta características montañosas.

Las autoridades serán las encargadas de identificar a la víctima e investigar el caso para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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