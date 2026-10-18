Semicarbonizado y amarrado del cuello, manos y pies, hallan cuerpo en potreros de Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- De forma dantesca fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en unos potreros de Choloma, Cortés.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo estaba semicarbonizado, debido a las condiciones en las que se encontraba, a simple vista no era posible confirmar el sexo de la víctima.

Se presume que el cuerpo corresponde al de una mujer; sin embargo, serán los especialistas de Medicina Forense quienes, mediante los análisis correspondientes, se encargarán de confirmar esta información.