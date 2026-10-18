Semicarbonizado y amarrado del cuello, manos y pies, hallan cuerpo en potreros de Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- De forma dantesca fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en unos potreros de Choloma, Cortés.
De manera preliminar, se informó que el cuerpo estaba semicarbonizado, debido a las condiciones en las que se encontraba, a simple vista no era posible confirmar el sexo de la víctima.
Se presume que el cuerpo corresponde al de una mujer; sin embargo, serán los especialistas de Medicina Forense quienes, mediante los análisis correspondientes, se encargarán de confirmar esta información.
Según los reportes, el cuerpo de la víctima estaba amarrado desde el cuello hasta las manos y las piernas.
El cadáver fue encontrado en posición fetal, a un costado de la carretera de Ticamaya, que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula.
La zona donde fue hallado el cuerpo es solitaria, está rodeada de maleza y presenta características montañosas.
Las autoridades serán las encargadas de identificar a la víctima e investigar el caso para dar con el paradero de los responsables de este crimen.