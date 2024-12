¿Por qué vinculan a la familia Amador en el altercado de Catacamas?

1

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades policiales vincularon y señalaron a la familia Amador como los principales responsables de desafiar al oficial de la Policía Nacional, Cristian Nolasco en Catacamas, Olancho.

Pero, ¿por qué vinculan a la familia Amador en ese altercado?

A criterio del abogado penalista, Marlon Duarte, “vinculan a la familia Amador porque si usted se fija en uno de los videos, sale Adela Amador mediando por su hermano Lester Amador, porque al que le decomisan el arma es a Lester, y él entrega su arma y la entrega con su permiso”.

Aseguró “eso es todo. Porque como es Lester, pero si no hubieran andado ni Lester ni Adela, no hubiera ningún problema. Pero ahí decomisaron 18 armas y no son de Lester. Cada persona natural tiene su permiso”.

Hace unos 15 años, la Fiscalía procedió contra la familia Amador por posesión de armas de fuego, sin embargo, durante un extenso proceso penal se logró acreditar la procedencia lícita de las armas.

“Fue absuelto un familiar. No toda la familia Amador, porque aquí se habla de toda la familia Amador. Es más, en las redes le pusieron una estructura criminal de los Amadores y eso no fue así”, declaró Duarte.

Descartó que el malentendido se trate de la intención de alguna estructura criminal encaminada a ir en contra de la Policía.

“Yo lo que percibo, y las situaciones que se dieron en Olancho, de que lo que pasó fue un malentendido, esto ya se aclaró, no tenemos ninguna acción en contra del oficial. Cristian Nolasco es un profesional capacitado, excelente”, aseguró.