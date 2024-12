Más de 1,600 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en 2024

4

Pero las muertes siguen en aumento, ya que la mañana de este domingo se reportó una persona fallecida en la carretera hacia Valle de Ángeles y otras dos en el kilómetro 15 de la carretera al sur de Honduras.

El subcomisario indicó que el aumento de accidentes de tránsito se debe por el crecimiento de las motocicletas, y se proyecta que para el 2025, la presencia de estos vehículo va a superar a los de cuatro ruegas.

Cuando se investiga quienes son las personas que fallecen por andar en motocicletas, generalmente son jóvenes o menores de edad, o personas de tal vez tienen dos meses de haberla adquirido, no llegan ni a un año de experiencia.

Justificó que los accidentes no se deben a que no hay agentes de Tránsito en las calles, sino porque la población no tiene conciencia al momento de conducir, no toman todas las medidas de precaución, y no son responsables.