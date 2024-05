Mientras trabajaba en edificio, hombre muere electrocutado en Choluteca

“Yo estaba trabajando ahí atrás y oí unos gritos, pero no sabía que había pasado una tragedia, que el muchacho había muerto. Hasta ahorita que me salí y vi los canales me dijeron que murió uno arriba”, dijo con mucha consternación un ciudadano que se encontraba en el lugar.

Según describieron particulares, el joven tenía pocos minutos de haber ingresado al edificio cuando de forma repentina sufrió el accidente que le costó la vida.

Hasta el lugar de los hechos llegaron autoridades de la Policía Nacional y elementos del Cuerpo de Bomberos para tratar de salvarle la vida al hombre, sin embargo, no logró resistir la grave descarga eléctrica.

Ciudadanos de Choluteca lamentaron que el joven tuviera un trágico desenlace mientras realizaba sus labores e hicieron un llamado a los encargados de la construcción para prevenir nuevas tragedias.