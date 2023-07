“Me la quitaron viva del Catarino (Hospital de San Pedro Sula) y me la entregaron muerta”, lamentó la madre de la niña durante una entrevista con el canal HCH.

Incluso, recordó que un día antes de que su hija fuese ingresada al centro médico en estado delicado y posteriormente se le declarara muerta, el padre de la niña fue a visitarla, pues los viernes eran los días en los que se les permitía verla. El hombre indicó haberla visto bien, sonriente y tranquila.

“Mi esposo fue este viernes solo porque yo no pude ir y ya el sábado me están llamando que la niña está de vida o muerte y que me tengo que ir para allá y salí corriendo con mi esposo. Ellos (el personal del Dinaf) solo le fueron a dejar un paquete de pañales, una pana de leche y un pepe y se fueron”, rememoró.