Joven de 20 años muere a causa del dengue en Danlí, El Paraíso

La muerte de Alondra Sosa ha causado consternación en la comunidad y en el gremio magisterial de la zona.

El Colegio de Pedagogos de Honduras emitió un acuerdo de duelo en el que lamentaron la partida física de la joven y decretaron tres días de duelo sin suspensión de labores.

Familiares y amigos de Alondra Lilibeth se encuentran consternados por su repentina muerte.

“Lilibeth Sosa, ¿cómo le explico a April, que su tía Lili ya no estará en sus actividades escolares? ¿Cómo le digo que ya no harán más videos de tiktok juntas? ¿Cómo le explico que no volverá a dormir con tía Lili? ¿Cómo le explico que ahora la veré en sus sueños o en una retrajera? Que ahora no jugará más con ella”, escribió Victoria, cercana de la joven fallecida.

“Q.D.D.G. Alondra. Dios dé fortaleza a la familia, especialmente sus padres, los profesores Emerson Sosa y Wendy. También a su abuelo, el profesor Santos Elio Sosa. Momentos difíciles”. “Mi más sentido pésame a la familia Sosa-Aguilar, que Dios les dé la fortaleza necesaria para superar estos momentos difíciles”. “Solo Dios puede darle resignación a la profe Wendy y a su familia en esta dura prueba”, son otros comentarios que conocidos dejaron en redes sociales.

Cabe mencionar que el sepelio de Alondra se realizará este martes 18 de junio en el Cementerio General de la comunidad.