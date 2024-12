Hombre muere carbonizado en la colonia San Francisco luego que sobrino incendiara su casa

4

“Yo estuve denunciando para que lo vinieran a traer a ese hombre. No puedo creer lo que sucede en el país. Era una discusión y mi sobrino le metió fuego”, dijo mientras lloraba desconsolado por la muerte de su hermano.

Identificó a su sobrino como Anderson, alias “El Podri”, y pidió a las personas que lo conocen que por favor lo detengan para que se pueda hacer justicia. Mencionó que el joven pudo haber huido hacia el mercado.

“Entreguen a ese perro que quemó a mi hermano. Ese perro anda drogado. Yo creo en mi padre que hará justicia”, expresó.

“Yo le estuve diciendo a esa mujer que mandara una patrulla. Él debe andar en el mercado, todos me conocen en el mercado. Ustedes saben que no me meto con nadie, ese desgraciado mató a mi hermano”, gritó desconsolado el hombre ante la tragedia familiar.