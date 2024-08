Gabriel Bodden, víctima de masacre en Roatán, denunció a su expareja hace dos meses

“Ella ha estado yendo allá a molestar a mis inquilinos, entonces los inquilinos me están llamando a mí para ponerme quejas”, contó en ese momento.

El joven dijo que desde que se separó de su expareja ella no dejaba de llegar a hostigarlo y molestar a sus inquilinos.

La primera denuncia ocurrió hace aproximadamente un año, cuando la mujer, de quien no se conoce su identidad, le hirió la cara, dejándole una notable cicatriz.

Esto lo orilló a denunciarla ante los Juzgados de Paz de Roatán. Asimismo, detalló que el fiscal que llevaba su caso le había asegurado que la mujer no volvería a molestarlo, que dejara de preocuparse.

“Me andaba buscando la policía para entregarme una cita de los jugados de paz, de violencia doméstica, yo ya no estoy con esta mujer, yo ya no tengo ninguna comunicación con ella, la única forma en que me puede citar a mi en los juzgados es por mis hijos”, mencionó en ese momento, y además aseguró que él tenía la custodia de los menores, pero debido a su trabajo como marinero, su madre era quien los cuidaba.

Pero cuando su expareja se enteró de eso, ella fue a quitárselos a su madre.

“A mi expareja nunca la metieron presa, solo iba a los juzgados a firmar. Yo le mandaba el dinero a la mamá de ella para no relacionarme con la progenitora de mis hijos”, dijo Bodden hace dos meses, quien también denunció que había sido golpeado.