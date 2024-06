Familiares de jóvenes raptados en mudanza piden resultados al ministro de Seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Padres de familia y amigos llegaron ayer a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a solicitar a las autoridades que les den una respuesta sobre los resultados de las investigaciones para dar con el paradero de las cinco personas que fueron raptadas la noche del domingo cuando realizaban una mudanza desde la Residencial Honduras hasta la colonia Mirador de Oriente, ubicada en la salida a Danlí. Los jóvenes raptados son Roger Alberto Coleman, Annie Rachel Villatoro, Alejandro Enrique Aceituno Antúnez, Kenneth Gabriel Cruz Banegas y Elvin Josías Izaguirre Galindo. “Nosotros estamos pidiendo resultados. Tenemos cinco días porque desde el domingo desaparecieron nuestros hijos, no tenemos nada y cada vez que venimos y preguntamos nos dicen que están investigando, nos dicen que se está llevando a cabo la investigación, pero no vemos nada y nosotros estamos preocupados”, dijo el padre de uno de los jóvenes. Ante la demanda de los padres, el subcomisario Juan Sabillón, vocero de la DPI, dijo que “como Policía Nacional comprendemos la angustia que ustedes como familia están pasando. Quiero decirles que tenemos el fiel compromiso, porque es prioridad para nosotros encontrar a sus familiares, encontrarlos sanos y salvos, y continuar con este proceso investigativo”.

“Mi hijo por ayudar a un excompañero de trabajo está en esta situación, yo no sé qué hacer, porque mi hijo no aparece. Estoy angustiado y necesitamos resultados de las autoridades”, dijo.

“Mi hijo trabaja en un call center y un amigo le pidió ayuda para cambiarse de casa, eso fue lo único que mi hijo hizo, prestarle ayuda a un excompañero de trabajo y ahora está en esta situación”, añadió.



“Las autoridades dicen que están trabajando, pero no entienden la consternación que nosotros como padre tenemos. Yo conozco a mi hijo, yo sé cómo es él. Para mí es una angustia, cada noche que llega no tengo noticias de él, no sé qué es lo que está pasando”, finalizó con consternado.