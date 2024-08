Expareja de víctima en masacre: “Mi problema era porque no me ayudaba con los niños”

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.- Daniela Cruz Romero, expareja de Gabriel Bodden, una de las víctimas de la masacre registrada el pasado viernes -23 de agosto- en Roatán, Islas de la Bahía, aclaró que no está involucrada en el crimen que dejó cuatro fallecidos.

Romero explicó que el problema con Bodden radicaban en la falta de manutención de los hijos que procrearon después de más de ocho años de relación sentimental.

“Yo no tengo nada que ver en esto, yo estoy así también pensando ¿qué pasó?, ¿qué está pasando con él?, ¿por qué le hicieron esto?, porque yo no tengo nada que ver con eso que le pasó a él, mis problemas, que yo tenía con él era porque él no me ayudaba con los niños, pero todo eso estaba en manos de la ley, él me tenía firmando yo seguía firmando, estoy igual en shock.”, declaró Romero.

Del mismo modo, la joven aseguró que no le “deseaba el mal” a su expareja y lo único que le pedía era apoyo como padre de sus hijos debido a problemas económicos que estaba atravesando.

“Yo jamás hubiera deseado un mal porque yo más bien andaba pidiéndole ayuda a los juzgados al Ministerio Público para que lo obligaran a él a ser responsable, para que él me ayudara con los niños porque yo tengo mis hijos y me estaban desalojando del apartamento, no tenía dónde ir, estoy más bien de arrimada en casa de una amiga mía y yo lo único que quería que las autoridades lo obligaran y a él como padre de mis hijos a que me ayudara, a que me apoyara con los niños, pero yo no tengo nada que ver en eso”, agregó.

Del mismo modo, lamentó la muerte de su expareja y pidió a las autoridades que investiguen el caso para que no quede impune.

“Yo estoy lamento mucho porque era el papá de mis hijos y yo conviví tantos años con él, pero igual que las autoridades de la Policía haga su trabajo y que investiguen bien, porque yo no tengo nada que ver en esto tres niños”,