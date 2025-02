Ayudante de bus muere atropellado por varios vehículos en Tegucigalpa

4

Información preliminar indica que García se encontraba en estado de ebriedad durante el accidente, lo que provocó que no se percatara que no era un buen momento para cruzar y que luego cayera sobre la vía y no pudiera ser auxiliado a tiempo.

Los familiares del fallecido confirmaron que él tenía problemas con el consumo de alcohol, pero que ignoraba los consejos para dejar el vicio atrás.

“Nosotros lo aconsejábamos porque bebía mucho”, lamentó uno de sus parientes.

La Policía Nacional, al ser alertada, acudió al lugar para realizar las investigaciones pertinentes y custodiar el cadáver previo a su levantamiento por Medicina Forense.

Cabe destacar que aún no se ha precisado si alguno de los conductores involucrados será responsabilizado penalmente o si se conoce su identidad.