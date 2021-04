"Del cielo les van a pasar factura por la muerte de mi sobrina": tía de Keyla Martínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos meses y medio han pasado desde que Keyla Martínez murió asfixiada en una celda policial de La Esperanza, al occidente de Honduras. Hoy su familia sigue reclamando justicia.



Su tía Yesenia Rodríguez acudió este miércoles a los juzgados donde se desarrolla la audiencia inicial contra el policía que estaría involucrado en la muerte de la enfermera y ahí recordó cómo era la joven.

“Ha dejado un vacío tremendo, ella siempre estaba cuando uno la necesitaba”, declaró la tía, quien además agregó que "(Keyla) era una niña muy querida por toda la familia, no había nadie que no se riera de sus ocurrencias, que no necesitara de sus conocimientos, muy trabajadora y luchadora".



La pariente de la joven señaló además que "Keyla tiene quién responda por ella. Vamos a exigir justicia hasta donde Dios nos dé fuerzas". Además, esperan se le haga justicia: "si en esta tierra no hay justicia, del cielo les van a pasar factura por la muerte de mi sobrina".

La señora lamentó que ahora su familia se reúne ya no para celebrar en felicidad, sino para llorar, "nos llenaron de tanto dolor, luto e impotencia".

Rodríguez hizo un llamado al doctor " Edgar José Velásquez Orellana que hable, al comisionado Melvin Alvarega, que hable, a los policías que hablen. Sabemos que a ellos los han adiestrado para que no tengan conciencia".

Femicidio agravado

Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, el agente policial presuntamente implicado en el homicidio de la joven, está acusado por el delito de femicidio agravado en perjuicio de Keyla Martínez.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público (MP), el agente Perdomo Sarmiento estuvo en el interior de la celda de cinco a seis minutos junto a la estudiante de enfermería, luego se mantuvo afuera del recinto de forma sospechosa.