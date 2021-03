Policía Militar: No sabemos si desaparición de soldado en la Flor del Campo es un rapto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Policía Militar del Orden Público (PMOP) continúa la búsqueda este martes de Emir Escoto, un miembro de la institución castrense que desapareció el pasado lunes de la colonia Flor del Campo, en Tegucigalpa.

El efectivo militar de 30 años permanecía prestando su servicio desde las 12:00 del mediodía hasta altas horas de la noche. Sin embargo, alrededor de las 3:00 de la tarde se reportó su desaparición de las canchas de este sector de la capital.

Escoto, quien es originario de la aldea El Tablón, Cedros, Francisco Morazán, podría haber sido raptado por supuestos delincuentes de la colonia, según versiones de los habitantes de la localidad.

No obstante, Mario Rivera, vocero de la PMOP, expresó que "no lo podemos denominar como rapto, porque aún no tenemos indicios que lo determinen como tal".

"No me han informado nada"

La misteriosa desaparición de Emir Escoto ha generado preocupación e incertidumbre en su esposa Yuri Herrera, quien relató que ninguna autoridad de la Policía Militar le ha comunicado oficialmente de la ausencia del soldado en su puesto de trabajo.

"A mí los militares no me han informado nada, me di cuenta cuando vi las noticias", aseveró Herrera.

Y agregó que "voy a confiar en Dios que va a aparecer sano y salvo".

En tanto, varias unidades de la Policía se mantienen realizando operativos en distintos sectores de la capital, para dar con el paradero del soldado asignado al quinto batallón de la PMOP.