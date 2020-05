Familiar de víctimas de incendio: "Cuando fui abrir la puerta vi a mi gemelita pegada de la puerta"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Las potentes llamas que se expandieron al interior de una vivienda dejaron a su paso destrucción y luto en toda una familia en San Pedro Sula.

Carlos Suárez, familiar de las víctimas del siniestro que acabó con la vida de tres niñas y dos adultos en San Pedro Sula, narró cómo fue el duro momento cuando llegó a la vivienda ya consumida por las llamas.



"Cuando llegue a la casa, los hallé... ´chicharroncito´ (carbonizados). Cuando fui abrir la puerta vi a mi gemelita pegada de la puerta, como queriéndose escapar de las llamas", contó Suárez.

ADEMÁS: Arrestan a supuesto asesino de niño de nueve años en San Pedro Sula



El hombre, quien no se encontraba en la residencia a la hora de la tragedia, manifestó que los vecinos le contaron que su hijastro trató de sacar a la familia, pero las llamas lo envolvieron.



"El hijastro, el hijo mayor, ese no pudo hacer nada porque lo atacaron las llamas. Él pegaba y pegaba, dicen los vecinos, para sacar su hija y a su esposa, pero no pudo hacer nada porque lo atacaron las llamas. Iba bien grave, yo no lo he visto", narró.

Vecinos de la zona, contaron haber escuchado el estruendo, pero al llegar las llamas ya tenían arropada la humilde casa y no podían hacer nada más que lanzar agua con baldes, pero desafortunadamente las personas que estaban dentro no pudieron escapar.



El siniestro acabó con la vida de Keily Catalina (2), María José (8) y María Fernández (8), así como la joven Martha Perdomo 24 años y se habla de una quinta persona fallecida, pero hasta hora se desconoce si es Elder Varela Guzmán, quien resultó con un 80 por ciento de quemaduras en su cuerpo, o Maribel Varela Guzmán propietaria de la vivienda, madre, suegra y abuela de las víctimas.

El lamentable hecho se registró en colonia Villas de San Juan, sector Chamelecón de la ciudad de San Pedro Sula, zona norte del territorio hondureño, informó el Cuerpo de Bomberos.

VEA: Conmoción por horrendo crimen de nueve años en San Pedro Sula