Hieren de tres disparos a una mujer para robarle a su recién nacido en Copán

COPÁN, HONDURAS.- Una mujer fue herida de tres impactos de bala por desconocidos que ingresaron a su vivienda para robarle a su bebé de apenas un día de nacida. El hecho se reportó en la comunidad de Cucuyagua, Copán.



Según María Dolores Fuentes, suegra de la víctima, ella fue a traer a su nuera al hospital con la recién nacida, sin embargo, a eso de las 10:00 de la noche de ese mismo días, criminales entraron a la casa donde reposaba la mujer y le dispararon.



"Ese día la fui a traer al hospital. Como a las 3:00 de la tarde llegamos a la casa y nunca nos imaginamos lo que iba a suceder", expresó la pariente de la fémina.

LEA TAMBIÉN: Por diferentes asesinatos capturan a dos hombres en Honduras



Dolores Fuentes recordó que ella llegó a la vivienda tras escuchar a dos niñas -que estaban con la víctima en la casa- llorar y gritar junto a una joven que las cuidaba.



Según ella, al ver por la ventana solo alcanzó a observar a un hombre vestido con un traje azul y una cinta amarilla, no obstante no alcanzó a verle la cara.



Tras asistir a su nuera, quien estaba sobre un charco de su propia sangre , esta le preguntó '¿dónde estaba su hija, la recién nacida?'", por lo que corrió al interior de la vivienda y no la encontró.



Luego de la balacera, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas. La mujer habría recibido tres impactos de bala.



Hasta ahora se desconocen mayores detalles sobre el hecho que tiene consternados a los vecinos de la comunidad de Cucuyagua, Copán.

DE INTERÉS: Un muerto y cuatro heridos tras quedar atrapados en una mina de Juticalpa