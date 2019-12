Internos con mayores de 18 años estarían detrás de la ingobernabilidad en Renaciendo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La población de menores infractores internos en los cinco centros que tiene el Estado para su rehabilitación ha bajado levemeúltimos tres años, sin embargo, los amotinamientos se han vuelto cotidianos con saldos trágicos.



Según los registros del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami)- analizados por EL HERALDO- la población bajo su cargo en el 2017 fue de 548, en el 2018 la cifra llegó a los 507 y para noviembre de 2019 la cantidad era de 409.

A noviembre de 2019, el centro Renaciendo en Amarateca concentraba la mayor cantidad de menores, con 129 adolescentes. Sigue la extensión de este recinto en Los Cobras, con 82 menores, y El Carmen, en San Pedro Sula, con 80 internos.

Merece mencionar que en el país hay 1,189 menores que están libres con medidas sustitutivas, según registros oficiales.

La siguiente gráfica muestra la población de menores en total y por recinto.

Felipe Morales, director (Inami)- recién suspendido- no quiso referirse a la medida que acaba de tomar el gobierno de poner a los centros de internamiento de menores en manos de los militares y de los policías, por el término de seis meses, con el fin de controlar la anarquía en esas instalaciones.



Según él, la crisis de violencia en Renaciendo pasa principalmente por la mala infraestructura del establecimiento y porque cierta población ya supera los 18 años de edad y tienen de mandaderos a los demás menores.



“Uno de los problemas es el menor que en el cumplimiento de la sanción llega a los 18 años, tiene que quedar ahí en el centro, antes se pasaban a los centros de adultos, pero con la reforma se ordena que queden en el sistema y sean segregados", apuntó.

A renglón seguido, Morales cuestionó: "¿Pero si no hay una infraestructura a dónde los va a segregar? En Renaciendo el 40 por ciento de los muchachos de la (pandilla) 18 son mayores de 18 años y eso son los jefes y tienen a los muchachitos de tropa”.



El 6 de septiembre de 2013, en el diario oficial la Gaceta se publicó el decreto legislativo 35-2013 que contiene una reforma al artículo 256 del Código de la Niñez y la Familia en la cual se establece que “cuando (los menores) cumplan los 18 años de edad, durante la ejecución, estos serán separados de las personas menores de esa edad, no obstante no se podrán ubicar con adultos”.

En Honduras, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. En tanto, a los 18 años, los jóvenes se consideran "ciudadanos", aunque no gozan del pleno ejercicio de sus derechos.



Según registros del Inami, para 2018, Renaciendo tenía 16 internos con las edades entre 19 y 21 años; en la extensión de Renaciendo había otros 11, mientras que en Jalteva estaban 10, en el centro de niñas Sagrado Corazón 4 y en El Carmen 2.



Por otro lado, Renaciendo también tenía otros tres internos con edades arriba de los 21 años de edad y 29 cuya edad se desconoce.

En total, el sistema de internamiento de menores en el 2018 tenía al menos 46 internos mayores de 19 años. En este análisis merece mencionar que falta sumar la población de adolescentes que justo alcanzó la ciudadanía, pues aparecen dentro del rango de 16 a 18 años.



Estos centros, principalmente Renaciendo, en los últimos años se han vuelto ingobernables. El 3 de diciembre reciente, una reyerta en este lugar dejó como saldo cuatro muertos, varios heridos y una veintena de fugados.

Desde el 2013 a diciembre de 2019, un total de 15 homicidios se han registrado en los centros de menores, específicamente en Renaciendo y en El Carmen, según datos procesados por EL HERALDO.



El sábado 14 de este mismo mes, la Policía reportó otro amotinamiento en este mismo centro con una gran cantidad de fugados, pero el hecho fue opacado por el asesinato de cinco reos en la prisión de La Tolva en Morocelí, El Paraíso.



Sin embargo, el caos en los centros de menores, según un informe al que tuvo acceso EL HERALDO pasa también por la displicencia de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de los militares que no han cumplido con el mantenimiento del primer y segundo anillo de seguridad, por lo que los menores no encuentran obstáculo para fugarse.



Aparte de eso también está la corrupción en el área administrativa y la parte de seguridad. Los hechos van desde personal de seguridad que tiene nexos con pandilleros y otros que reciben dinero de estos grupos.