Tránsito por muerte de policía: “Hubo imprudencia del conductor del pick-up”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una sanción administrativa de parte de la Secretaría de Seguridad -ente en el que labora-, pagar los daños físicos de ambos vehículos afectados y enfrentar legalmente la tragedia sería parte de la responsabilidad en la que ha incurrido el motorista del carro de seguridad del Estado implicado en el fallecimiento de un agente policial.



El también policía, de quien se omite su nombre por razones de seguridad, tendría el mayor grado de culpabilidad en el accidente en el que perdió la vida su compañero de carrera, el clase I de Policía Dany Enrique Aguilar Laínez, de 35 años.



Según el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV), el comisionado Gerzon Velásquez, el video es más que elocuente y en el incidente hubo dos aspectos de los que se ha venido hablando reiteradamente.

Los factores según la DNVT

“En primer lugar hubo una imprudencia temeraria del conductor del pick-up, quien tenía que haber hecho el alto correspondiente, tal como se ve en el video salió sin percatarse que en la circulación que tiene preferencia (anillo periférico) venía otro vehículo”, detalló Velásquez.



Agregó que “en segundo lugar, la falta de cultura vial que nos afecta a todos los hondureños, en este caso el policía, al no hacer uso del cinturón de seguridad”, puntualizó el oficial.



El agente policial Dany Aguilar salió expulsado estrepitosamente de la cabina del automotor; él viajaba en el asiento del copiloto, a la par del motorista, pero no llevaba puesto su cinturón de seguridad, como debió.

“Lamentablemente es un compañero nuestro, pero es una realidad que no tiene mayores argumentos que es que no llevaba el cinturón de seguridad puesto; si esta persona lo hubiera llevado puesto, no sabemos si se hubiese salvado o no, pero probablemente sólo hubiera salido lesionado”, lamentó Velásquez.



El director de la DNTV fue enfático al decir que “nos da una lección que como policías a veces andamos demasiado sobrados y creemos que por el hecho de ser autoridad no debemos respetar las normas y en este caso el muchacho pagó con su vida”.

Sepultado en la zona sur

Los restos mortales del clase I de Policía Dany Aguilar fueron trasladados hasta la aldea Azacualpa, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, donde ayer fueron sepultados, entre mucha consternación de sus familiares, amigos y compañeros, con todos lo honores rendidos por la institución policial. Además, el ascenso póstumo al grado de clase II de Policía.



Aguilar Laínez era parte de la seguridad personal del ministro de Seguridad, el general (r) Julián Pacheco Tinoco. Se conoció que la conductora del otro carro participante en el percance fue eximida de toda culpa luego de ver los videos de las cámaras de seguridad.

