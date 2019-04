Médico hallado sin vida en Comayagua compartió extraño mensaje hace dos meses

COMAYAGUA, HONDURAS.- Rolando Campos, el médico hallado sin vida en su consultorio, en Comayagua, compartió un extraño mensaje hace dos meses en su cuenta de Facebook.



"Hasta luego", fue el corto, pero alarmante estado que escribió en la red social el 19 de febrero de 2019.



Algunos contactos no tardaron en comentar la publicación que los llenó de preocupación. "No lo hagás loco" y "Rolando Campos, si es broma, no es divertido".



El galeno respondió a uno de ellos: "No puedo seguir con esto, nos vemos en una mejor vida".









Campos fue encontrado muerto la mañana del martes 23 de abril de 2019 y las autoridades investigan si se trató de una sobredosis ya que junto a su cuerpo se halló medicamento.



Fuentes revelaron a EL HERALDO que "Solo tiene venopunciones (o sea se introdujo algo en las venas) según el levantamiento lo encontraron con medicamento atracurio, que es un relajante muscular, pero de los que hacen que ni respirar se pueda. En un video captado por las cámaras de la clínica se ve cuando toma el medicamento del quirófano".



"Él ya ratos andaba cantando que se iba a suicidar y parece que hizo unas llamadas previo a su muerte", relató la fuente a EL HERALDO.