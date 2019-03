Condenan a 16 años de prisión a "Susano" por asesinato de Carlos Collier

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un Tribunal de Sentencia condenó este jueves a 16 años de prisión a Carlos Alvarenga Romero, alias "Susano", como autor del delito de asesinato en perjuicio del joven Carlos Emilio Collier.



Mientras que los jóvenes José Carlos Zamora, Olga Ferrufino, Elías Chaín y James O'connor recibieron cuatro años y seis meses de prisión por el delito de encubrimiento.



Alvarenga fue declarado culpable del homicidio simple a título de autor directo en contra del univsersitario.



No obstante, German Herrera, abogado defensor de Carlos Alvarenga, cuestionó el falló. "No hay elementos probatorios en los elementos por parte de la fiscalía. Desde un principio hizo falta mucha prueba científica".



Aquí la sentencia íntegra:

PARTE RESOLUTIVA

Por todo ello, esta Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por

unanimidad de votos



PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor CARLOS ALFREDO

ALVARENGA ROMERO, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como

autor de un delito de HOMICIDIO en perjuicio de CARLOS EMILIO COLLIER NUNEZ, a

una pena de DIECISEIS (16) ANOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en el centro

penitenciario según lo ordene el juez de ejecución respectivo debiendo abonarse a su favor

el tiempo que haya estado en efectiva prisión.



SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al señor CARLOS ALFREDO

ALVARENGA ROMERO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e

INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también

a trabajar por el tiempo de sus condenas en obras públicas o en labores dentro del

establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.



TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JOSE CARLOS

ZAMORA MEJIA, OLGA MARIA LOPEZ FERRUFINO, ELIAS TAUFIC CHAIN

ALVARADO y JAMES ALEXANDER OCCONOR MARQUEZ, cuyas generales ya han sido

anteriormente detalladas, como autores de un delito de ENCUBRIMIENTO, a una pena de

CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION que deberán cumplir en el centro

penitenciario según lo ordene el juez de ejecución respectivo debiendo abonarse a su favor

el tiempo que haya estado en efectiva prisión.



CUARTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JOSE CARLOS ZAMORA

MEJIA, OLGA MARIA LOPEZ FERRUFINO, ELIAS TAUFIC CHAIN ALVARADO y JAMES

ALEXANDER OCCONOR MARQUEZ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN

ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, asi

como también a trabajar por el tiempo de sus condenas en obras públicas o en labores

dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.



QUINTO: Se declara la responsabilidad civil de los señores CARLOS ALFREDO

ALVARENGA ROMERO, JOSE CARLOS ZAMORA MEJIA, OLGA MARIA LOPEZ

FERRUFINO, ELIAS TAUFIC CHAIN ALVARADO y JAMES ALEXANDER OCCONOR

MARQUEZ, por los delitos a los cuales han sido condenados, la que será determinada por

el Juez de Ejecución Competente.



SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por

el juicio a los señores CARLOS ALFREDO ALVARENGA ROMERO, JOSE CARLO

ZAMORA MEJIA, OLGA MARIA LOPEZ FERRUFINO, ELIAS TAUFIC CHAIN

ALVARADO y JAMES ALEXANDER OCCONOR MARQUEZ.



Expediente No. TST-FM-(6)-258-2018

Sentencia No. TST SII-34-2019