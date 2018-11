Caso Collier, una historia de drogas, alcohol y armas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fotografías de marihuana, cocaína, armas y dinero son parte de las evidencias que pudo rescatar una perito de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de los teléfonos que eran utilizados por los presuntos implicados en el crimen del universitario Carlos Collier.

Los teléfonos en que se hicieron las pericias pertenecen a los acusados Carlos Alvarenga, Olga López, Elías Chaín, James O’Connor, y a Carlos Eduardo Jeff Miselem, quien no es imputado durante el proceso judicial.

También se evacuó un video que, de acuerdo con lo manifestado por la perito de la DPI, se grabó minutos antes de que sucediera el crimen.

En el video se identifica a por lo menos dos de los cinco acusados, Olga López y José Carlos Zamora, departiendo con sus amistades. La perito no logró detectar quién pudo haber grabado el video.

A preguntas de la parte defensora privada, la perito manifestó que ella no le hizo un vaciado telefónico al móvil de Carlos Collier Núñez.

Notas de voz

Y no solo eso, la experta -que fue a ratificar su pericia ante los jueces que integran la Sala II del Tribunal de Sentencia- logró detectar una serie de audios que, de acuerdo con su investigación, tuvieron su origen en un grupo de WhatsApp en el que estaban los imputados, la víctima y otras personas que no fueron identificadas.

Las voces de las personas que enviaron los mensajes tampoco pudieron ser detectadas debido a que no era el objetivo de la pericia, sino más bien rescatar cualquier tipo de información que tratara de desenredar esta historia de drogas, alcohol y armas.

En el primer audio se escuchó: “No, pero viste cuando lo mataron, viste cuando lo fueron a botar, viste quiénes fueron y no hablaste, no le dijiste a nadie, entonces prácticamente vos no jalaste el gatillo, pero vos lo mataste”.

En otra nota de voz se escucha: “Pero digamos, es clavo como decís vos, si yo estuviera ahí pero, pero si solo vi y ya pues, no hice nada, no le pegué ni un tiro, no lo forcejé, no lo toqué y nada, ¿por qué me lo voy a comer?”.

Se presume que esta es la voz de Carlos Alvarenga, alias “Susano”, uno de los presuntos implicados en el crimen y que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, fue quien disparó en contra de la humanidad de Carlos Collier la noche del 11 de octubre de 2017.

“Cuando el maje se pegó los tiros fue en el Suzuki ese, que andaba James”, indica otra nota de voz, en referencia al vehículo en que se reportó el crimen.

“Fijate que lo que escribió (inaudible), tiene toda la pu... razón y ese maje de James y el maje de Colocho si se fueron a la pi...”, señalan en otro audio.

En una de las fotografías se logró identificar marihuana.

“Que mal pedo, esa mier... está show perro, pobrecito, le voy a hablar a tu hermano a ver qué me dice”, se manifiesta en otra escucha.

Uno de los que más llama la atención es la supuesta explicación que le dio Elías Chaín, otro de los acusados en el caso, al papá de la víctima, tras haber abandonado el cuerpo en el botadero de basura de la colonia Loarque.

“Mirá, loco, dice Kiki que ahí estaba Collier, Elías y los chepos, y el maje estaba explicando lo que pasó con Susano... y Collier papá dice que le cree a Elías, que el maje fue que se suicidó, ese maje James y Colocho, no sé si andaba James para serte sincero, y solo mencionan a James en toda la historia y andaban en el carro de Colocho, me imagino que se paniquearon y se fueron a la verg... y ahora se paniqueó más que vino a dejar tirado el carro”.

Este audio se desconoce quién lo envió al presunto grupo de donde fue obtenido por la perito de la DPI que realizó el vaciado telefónico.

“Sabes donde están, sabes donde están”, señala otra nota de voz.

Otra nota dice: “Ya, si porque si me decís que estuvo encerrado con él y ahí está el carro abajo, dale papi”.

Conclusiones

El juicio oral y público que se sigue por el crimen del universitario Carlos Collier entró en su etapa final y las partes procesales expondrán este día ante los jueces sus conclusiones.

El Ministerio Público y la parte acusadora privada deberán explicar cuáles son las pruebas que incriminan a los cinco imputados en el crimen y por qué deben ser declarados culpables.

Mientras que la defensa explicará las razones por las que los jueces deben absolver a los amigos de Carlos Collier.

Las partes procesales tienen un periodo de 30 minutos para hacer su exposición, que comenzará una vez que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) traslade a los acusados desde el Centro Penitenciario Nacional de Támara hasta los Tribunales de Sentencia en Tegucigalpa.