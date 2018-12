Muere niño de tres años tras recibir balazo en asalto a bus rapidito en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La delincuencia en Honduras tocó fondo. Esta vez su víctima fue un niño de apenas tres años de edad, quien recibió un mortal impacto de bala a manos de un delincuente que asaltó a los pasajeros de un autobús rapidito la noche del martes.

El lamentable suceso se registró en Comayagüela, a la altura de El Centenario, cuando el pequeño William Isaac Durón López viajaba junto a su mamá, hermanitos y su abuelo a bordo de la unidad de transporte rumbo a su casa ubicada en la colonia Iberia.

De acuerdo con el relato de testigos, un sujeto que viajaba como pasajero sacó una arma de fuego y amenazó con dispararle a cualquiera que se resistiera a entregarle sus pertenencias; el menor y sus hermanitos se pusieron nerviosos y comenzaron a llorar.

Fue así que el atacante descargó el plomo de su arma sobre la humanidad del menor, para luego salir huyendo a gran velocidad de la escena.

Al ver a su menor desangrarse tras ser impactado por la bala que atravesó su abdomen, la desesperada madre se lanzó del autobús con el pequeño William en sus brazos e imploró ayuda. La respuesta vino de un desconocido, quien al ver la escena los trasladó hasta el Materno Infantil del Hospital Escuela Universitario, donde horas después fue declarado muerto.

Según las autoridades policiales, el sospechoso se había escondido en un pequeño hotel aledaño al mercado Mama Chepa de Comayagüela, sin embargo, no pudo ser capturado.



"No nos esperábamos esto. Esperamos que esta situación delincuencial no siga. Ojalá que estos muchachos puedan cambiar y no vuelvan a hacer daño", dijo el abuelito del menor, mientras estaba en las afueras de la morgue capitalina a la espera del cuerpo.