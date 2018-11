Niño muere tras mordedura de una serpiente en Choluteca

Debido a una orden para que el vehículo de socorro sólo realice viaje en un horario de 6:00AM a 3:00PM, el pequeño no fue trasladado a tiempo.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA.- Un pequeño niño falleció en el hospital General del Sur, a tempranas horas de este viernes, luego de ser mordido por una serpiente coral en la comunidad de Tierra Blanca, en el municipio de Namasigüe, zona sur de Honduras.



La víctima respondía en vida al nombre de Elvin Oviedo Martínez, de 6 años de edad.

De acuerdo con informaciones preliminares, el menor fue ingresado al hospital a eso de las 7:00 PM del jueves, en donde le brindaron las atenciones médicas iniciales, pero debido a que el hospital no tenía el suero contra esa mordedura fue remitido al Hospital Escuela Universitario (HEU).



Pese a que el menor tenía referencia hacía Tegucigalpa, la ambulancia del centro asistencial no pudo realizar el traslado ya que las autoridades del plantel establecieron una orden para que el vehículo de socorro sólo realice viajes en un horario de 6:00 AM a 3:00 PM.



Por lo que, el pequeño debido a la gravedad de la mordedura tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) dónde falleció a eso de las 8:00AM de este viernes.

