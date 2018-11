Matan a prestamista y hieren a su esposa en Villanueva, Cortés

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un supuesto prestamista hondureño fue asesinado la noche de este viernes en las cercanías del barrio Las Flores del municipio de Villanueva, Cortés, zona norte de Honduras.



La víctima responde al nombre de Carlos David Amador Rodríguez, de 42 años de edad, quien se dirigía hacia su casa de habitación cuando varios hombres armados lo interceptaron para quitarle la vida.



En el ataque resultó herida la esposa de Amador Rodríguez, quien fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la zona. Hasta ahora se desconoce su estado de salud.



De acuerdo con las informaciones preliminares, el crimen contra el prestamista estaría relacionada a la pelea de tierras, no obstante, esta información todavía no ha sido confirmada.



El cuerpo del ahora occiso quedó en el interior de su vehículo, de donde fue sacado por el personal de medicina forense, quien lo llevó a la morgue de la zona norte.