Cuerpo del migrante asesinado en Guatemala será enterrado en Goascorán, Valle

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre llanto, dolor y luto familaires, amigos y vecinos velan el cuerpo de Henry Adalid Díaz, el migrante hondureño asesinado por la policía de Guatemala en la frontera de México.



Los restos mortales del joven llegaron en horas de la noche del miércoles a la capital de Honduras, en un ataúd completamente sellado con plástico.



Inmediatamente fue llevado hasta la colonia 19 de Septiembre de Comayagüela, lugar desde donde salió para emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos junto a un grupo de sus amigos.

A eso de las 8:00 de la mañana, el cadáver de Adalid Díaz será trasladado a Goascorán Valle, zona sur de Honduras, donde se le dará cristiana sepultura, según informaron sus parientes.



"Él (Henry Adalid Díaz) ya venía en estado de descomposición. Desde las 10 que los bajaron ya se sentía el mal olor a pesar que dijeron que lo habían preparado, hay que enterrarlo luego", expresó una de las tías del joven.



Por lo momentos en la sala del velatorio permanecen sus familiares, como es el caso de su abuela, quien viajó desde Estados Unidos para darle el último adiós al nieto, que según ella, crió como un hijo.



De acuerdo con la señora de unos 80 años de edad, ella había viajado hace unos días a EE UU de vacaciones, pero sus hijas le dijeron que tenía que regresar a Honduras, no obstante, no le dijeron lo que estaba pasando, debido a su estado de salud.



"Qué pasa en la casa, para qué me han traído aquí de carrera, no me querían decir", dijo la mujer entre lágrimas a la par del féretro donde descansa del cuerpo del joven migrante.

