LUZ. Que disculpe, le mandan a decir a la pobre “people” los trillizos de la ENEE y Robertico Ordóñez, pero que por unos “trámites administrativos” le tuvieron que zampar ese mameyazo con los recibos de la luz. Pobre, pueblo, pobre...







CACHO. El próximo martes, avisan, misa de los 50 diputados de Libre con su líder supremo y la presidenta electa y allí saldrán del maíz picado. Pero la bulla es que los diputados que apoyan a otro candidato no asomarán el cacho.







TORO. Hoy, a las 3:00 de la tarde, vence el plazo que Marco Eliud le ha dado a LR para que consiga los 65 votos, si no, apoyará a otro. Anda molesto porque dice que LR no trabaja y que solo el jefe apache, “Toro Sentado”, ganó sentado una batalla.







CHOMPIPES. Avisa Yani que en el PL ya tienen bien seriaditos a los “chompipes” que andan de zampalimones, en los asuntos de Libre y del PSH, porque creen que si el acuerdo se cumple, ellos tendrán su buena tajada.







MEJOR. ¡Ahhh! Y le manda a decir al olanchano y a SN que mejor tengan cuidado con los chompipes, porque LZ y compañía solo sirven para sembrar la cizaña a donde sea que les abren la puerta.







VUELVE. Será cierto que Gustavito Alfaro vuelve a la Comisión Nacional de “quiebrabancos” y Seguros. Sean serios, hombre. ¿No hay más gente? Mejor pongan a Tutankamón.







CLAVO. Todos los caminos indican que Erasmito, el yerno del “resignado” de El Hatillo, será inhabilitado luego del clavo de puente Bailey que le ha hecho Waleska. ¿Dulce venganza?







KELVIN. La Pao y la Rixi, ni cortas ni perezosas, ya emplazaron al Kelvin para que, ipso facto, investigue y, si es así, le pida al PN la sustitución.







RENÁN. El que anda brincando en una pata es Renán, pero se fregó, porque si el CNE o la Salita de la diosa Temis se revientan a Erasmito, el que debe asumir es su suplente, Mariela Escobar. Eso es así aquí y en la China.







YERNO. A quien sí debe designar el Comité Central del PN es al suplente de Mariela Escobar, en caso de que se truenen al yerno de Ricardo.







POLLO. Es la misma situación del pollo Contreras, que si Omar Menjívar no renuncia como vicealcalde, él asumiría la alcaldía de SPS si el hermano del pollo renuncia.







GRADO. Pero, el yerno bien podría invocar -por aquello de la jurisprudencia- los casos de otros políticos que no podían -pero que sí pudieron.