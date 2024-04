Apuntes: Reviviendo un muerto están con ese millonario contrato térmico

REGRESO. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que Chávez Madison ya viene de regreso, y que ya pidió devolución de su pasaporte, para presentarse voluntariamente ante la justicia.

CORTE. A propósito de la Corte, y luego de los acuerdos entre los dueños del circo sobre el rollo de la salita, R va soplando para el imperio a conocer el nietecito que le acaba de nacer.

JEANS. Prohibido usar jeans en los tribunales de Islas de la Bahía, por disposición de la Supervisión General de la CSJ, con dedicatoria a los “lic” que llegan a revisar expedientes. ¿Y las minis? ¿Y los escotes?

LENCHO. La “dama de hierro” le dice Marco Eliud a la Rixi. Pónganse de acuerdo, porque los “guerrilleros” de estómago del “Lorenzo Zelaya” le dicen la “hija de Morazán” y la “hija de Cabañas”. Pobre Lencho. En lo que vino a quedar.

CICIH. A buen entendedor... pocas palabras. Desde que nombraron a la Rixi al frente de la comisión negociadora de la tal CICIH, le están diciendo a la ONU que no la quieren, y que la promesa de traerla solo fue un “lapsus” de campaña.

ALICIA. Pero, pareciera que en la ONU son, o se hacen. ¿No entendés, Toño, que no la quieren ver ni en pintura? ¿No será Alicia en el País de las Maravillas que lo tiene engañado?

ASJ. Hasta el Pelón Padilla salió a bailar en la conferencia de la ASJ sobre el millonario contrato térmico de Brassavola, el cual, al precio actual del búnker y por más que el Erick se hinque y jure que no, el kilovatio-hora saldrá costando 33 centavos de dólar.

CREE. A resultas, como dice aquella viejita, que Padilla, además de gran alero del turquito del sombrerito, fue directivo de CECHSA, la ex-Brassavola, y hoy es el presidente de la CREE, la empresa que aprobó el contrato. O sea, juez y parte. ¿Cómo se llama eso?

GATO. Doble moral, doble discurso, doble cara... Le preguntan a Hugo Noé sobre el contratito de Brassavola y él mismo dice que no ha llegado al Congreso -lo que significa que no ha sido aprobado-, que no lo conoce, pero lo defiende como gato panza arriba.

ERICK. El mismo Erick -pupilo de la “hija de Cabañas”- le dijo a Renato una vez que no conocía ese contrato, que no sabía nada, y hoy lo defiende a capa y espada.

BRAVA. ¿Habrá alguna diferencia entre lo que hacían los cachurecos y lo que hace ahora Libre? Ese proyecto térmico arrancó en Cortés sin contrato, sin licitación, sin licencia ambiental, sin permiso de la Alcaldía de Villanueva, o sea, a la brava.