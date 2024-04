Apuntes: Redondo ya le había dicho que sí a SN, pero donde manda capitán

VIENTO. El Redondo ya se había comprometido con SN a darle viento a su renuncia, por conducto de Iroshka, pero, como donde manda capitán no manda marinero y el hombre no llega ni a alfares de fragata, no tuvo de otra que dar semejante reculón.

LOCO. Cada loco con su tema. ¿Qué puercas tiene que ver el CNE con ese rollo de la renuncia de Nasralla? Tendrá vela en el entierro sólo si algún día llega a inscribirse como candidato.

LUIS XIV. Qué le pasa a “Luis XIV”: “El Estado soy yo”. ¿Quién le habrá metido semejante burrada en la cabeza -que él es el Congreso- a ese ser tan despreciable llamado Luis Redondo?

128. El Congreso son los 128 diputados y lo que le corresponde a este remedo de dictador es someter a discusión, en este caso, la renuncia de Nasralla y son los diputados quienes deben decidir si le dan trámite o no.

ELVIN. Ajá, y como a los leguleyos les encanta hablar de la tal “jurisprudencia”, y el Congreso no le aceptó la renuncia a Elvin Santos, que era nada menos que vicepresidente -no designado- y nadie hizo alharaca.

CHAMBAS. Ajá, y si son diputados o alcaldes, que también son cargos de elección popular, han renunciado un montón o pedido permiso para ocupar otras chambas.

LANCE. Bueno, y si como dicen, la renuncia de Nasralla le abre las puertas a la reelección, que se lance Mel. Y no dicen que es el “hombre más popular”, pues.

DIVIDE. No será que Mel quiere martirizar a su resignado, para que suba en las encuestas y luego se le meta entre ceja y ceja que él debe ser el candidato, y divide y vencerás.

BURRO. Nasralla jura que Mel ya absorbió al Partido Liberal -por conducto de sus dos socios- y que le quitará la personería jurídica al Partido Nacional, para que la Rixi -que es quien lo manda, según la misma lengua de SN- vaya sola a las elecciones, es decir, burro amarrado y tigre suelto. Será.

LGBTI. Hombre, los LGBTI se fajaron 12 años en la tal “resistencia” y ahora el gobierno de Xiomara rechaza el informe sobre derechos humanos, donde se exige se investiguen los crímenes de su comunidad.

UPN. Hombre, qué descaro ese apagón en Choluteca, solo para que no descienda la UPN y darle cristiana sepultura al Vida. Estos están peor que el Olimpia cuando quedó campeón invicto a puro árbitro.

DETRÁS. Adivinen quién está detrás de ese robo de la UPN. Como Libre -por no decir Mel Zelaya- ahora se ha apoderado hasta de las universidades y puesto a sus rectores: UNAH, UNAG, UPNFM.