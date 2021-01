CARAVANA. Brutal represión del Giammatei contra la caravana de catrachos en sus territorios. Y en México los espera AMLO con gas del bueno.



GUERRA. La capital federal parece zona de guerra, hasta la pata de soldados y barricadas en los alrededores del Capitolio y de la Casa Blanca. Quién se habría imaginado semejante espectáculo antes de la era Trump.



ONCE. Pues, hombre, Hilario, sus peluches juran que lo primerito que hará Biden pasado mañana, cuando jure ante la Biblia, será presentar la reforma para legalizar a once millones de indocumentados. ¡Vaya, hombre!



HUMO. Todavía no sale humo blanco en las reformas electorales. Los gurúes del PL, Libre y PN siguen patinando en la integración de las mesas y en el billete de las bisagras.



PUJAN. El Segura dice que el PL y Libre pujan por los tres grandotes en las mesas, pero el PN quiere meter a los de maletín como presidentes, secretarios y escrutadores.



DIEZ. El PL y Libre también quieren que la deuda política sea con base en los votos de cada partido, pero el PN insiste en darle a los de maletín una tajada del diez por ciento de lo que le darán al más votado, no importa si ni el de la mesa vota por ellos.



BASE. Mauricio Oliva tuvo gira por Cortés y Yoro. Estuvo en Pulhapanzak, Puerto Cortés y Yorito y prometió devolverle el PN a la base y unir a Honduras cuando sea el mero mero.



PAPI. Reapareció el “papi”, con sus burros, allá en La Lima, donde fue recibido por el desertor de las filas de Romeo, que ahora va por la reelección a la alcaldía con su movimiento.



BUSQUE. Todavía no hay reemplazo de Power Chicken a la alcaldía de SPS por el movimiento de YR, y ML, el ex de Puerto Cortés, ha sido delegado para que busque al sustituto.



QUINTÍN. Caravana y movilización de miedo la que tuvo el valiente Quintín en Choluteca, con DB a la cabeza -su candidato- con la participación de graveros, cocheros, activistas, vendedores, en fin...



REY. Para que vean cómo Quintín Soriano sigue siendo el rey en Cholu, aunque, a nivel de la guayaba presidencial del PL, las encuestas le dan el triunfo al paisano de su candidato.



JUNTO. YR tuvo varios mítines junto a Eliseo y Fabiola en el Distrito Central, y ayer anduvo por Comayagua, luego de la marimbeada del Marathón en el Yankel Rosenthal.



RIFLE. El jefe de bancada del PL dijo en la TV de la zona oriental que ya dejen de inventar que JOH se queda, pero jura que, si el hombre decidiera reelegirse, “al primero que van a tener ustedes en una trinchera con un rifle en la mano, será a Mario Segura”. Ummmm...



PEAJE. Ni cuenta se da “Leito” si hay o no un nuevo leñazo de Covi al peaje. Pero, manda a decir que nadie se aflija ni se afloje, que ya va a averiguar.