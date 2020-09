PARRANDA. Para que vean que el PL no estaba muerto... andaba de parranda, esta semana ha tenido casi un lanzamiento por noche. El lunes por la noche se lanzó, y sin paracaídas, LZ, la noche del martes YR, anoche se anunciaba la lanzada de Suyapita y para esta noche la del general Maldonado. Congratulations...



FALTA. O sea que por candidaturas en el PL que nadie se aflija ni se afloje, que hay hasta para hacer chanfaina. Y esto que todavía falta “Chilo” Cruz.



COLA. La bulla es que en FM ya empezaron a hacer cola para volver al hemiciclo en el barco de YR. Mencionan al muchachito de la Humuya, a Waldina, Marcia y Sobeida. A ver si hay chance para nuevas faces.



FELICES. Los más felices, como lombrices, por la lanzada de YR son el Sabillón y el lechero “pajeño”, hijo de la exministra de Educación. RP se perfila como jefe de campaña.



DANLÍ. No descansa “Power Chicken” en sus giras por todos los confines de la Patria. Hoy va soplando para Cholu y ayer estuvo en Guaimaca y en la capital, feliz porque se le unió una legión de jóvenes de Danlí.



PANDO. El trillizo presidente del RNP manda a decir que la enrolada va viento en popa, que ya llevan más de millón y medio, pero que el censo actual está más pando que un billete de a quince pesos y que urge hacerle una limpia hasta con ruda.



DEBEN. Explica el Brevé que la enrolada ha dejado al descubierto “inconsistencias significativas”, que deben ser subsanadas, para que el proceso sea “confiable y seguro”.



LORELEY. En la estrella con solitaria se asegura que Loreley...Loreley...va de candidata y que ya tiene su propio movimiento. No la apoya ni Eva, su sister, pero allí va.



LEY. Convocados para hoy en el Zoom los papis y mamis de la Patria. ¿Le irán a entrar a la nueva Ley Electoral? ¿Y los acuerdos?



MAQUILA. Mejor no le ha podido ir a la maquila en los tiempos del coronavirus. El “muñeco” Canahuati ha confirmado la exportación de 77 millones de mascarillas y 2.7 millones de batas de bioseguridad. Qué tal.



BRUJA. Ajá, y qué tal si le hubieran parado bola a “cierren las putas maquilas”, la alera de Suyapita. Claro, como los médicos reciben su chequecito bien puntual a fin de mes, al resto de la “people” que se la chupe la bruja.



DÍA. Pues, hombre, Hilario, hoy se celebra el Día del Maestro en estas latitudes, así es que un saludo muy especial a toditos los docentes, menos a uno.



VIENEN. El Boquín manda a decir que el de Cholu y Copán ya vienen por el Mediterráneo, y que solo es cuestión de que atraviesen el atlante azulado, y ya estuvo.



BOLSA. Biden se echó a la bolsa a los latinos de La Florida con “Despacito”. Pero no había ni terminado su mitin cuando los “latinos por Trump” ya lo estaban chuleando con la misma canción.