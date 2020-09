TREN. Para que no quede ninguna duda, los azulejos corrieron ayer a convocar a sus internas, así es que no hay más tren que el que pita, el 14 de marzo todos a votar, o por “Netanyahu” o por el “papi”.



PAZ. Que lleven la fiesta en paz y dejen de estar agarrados de las greñas, le pide JOH a los políticos que van a las primarias del 14 de marzo, incluidos los de su partido.



PAOLA. No es dejada Ana Paola. Dijo que ha llegado la hora de hacer a un lado todo matiz de activismo político en el CNE. ¡Vaya, Rixi! La tiene bien cochada el padrino.



GLOBOS. El comandante Libreta la hace las cruces a una constituyente montada en los tiempos, no del coronavirus, sino de los cachurecos. Dios libre a Libre, dice, si esos globos sonda son ciertos.



PASA. Contento “Netanyahu” por la convocatoria por parte del CNE, y manda a decir que el “futuro de Honduras y la paz de su gente, pasa por respetar el Estado de derecho y la democracia”.



UBIQUEN. Sepa Judas a quién puercas se referirá, pero Chávez Madison le manda a decir a los “desubicados” que se ubiquen, y que “nuestro compromiso es con la democracia; la respetamos y hacemos respetar”. Será para el olanchano...o para alguien de su partido. Ummm...



PAPI. El “papi” avisa que como quieran, quiere, y como puedan, puede, y que “quién dijo miedo”. ¡Ahhh!, y que no lo asusta ni el sisimite ni el cadejo ni el hombre sin cabeza. Será.



CENTRAL. Pues, hombre, Hilario, ayer se volvió a lanzar LZ, en plena pandemia y desde la catapulta del Central Ejecutivo. Es el primero en lanzarse oficialmente en el PL en busca de la guayaba.



CHON. Y pensar que algunos ilusos creían que LZ se iba a zafar del CCEPL si lanzaba su candidatura. Como no, chon... Saludes le manda a su amiga Maribel Ya.



MUNDO. Solo regresó YR y medio mundo anda desjuiciado en el gonfalón rojo-blanco-rojo. Por lo menos hay movimiento.



CRUCES. Solo el olanchano le sigue haciendo las cruces a las internas. Unos chuscos dicen que les tiene más miedo que al sisimite, al cadejo y al padre sin cabeza. Será.



ARIAS. Caramba, compa, como dice aquel, don Jorge Bueso Arias se voló ayer 101 años y está más lúcido que muchos termocéfalos que deambulan por allí.



GREÑAS. Mientras aquí los políticos ya están otra vez agarrados de las greñas –y en plena pandemia– una Corte en USA acaba de batear un recurso a favor de los tepesianos.



BURRA. En Canadá y en otros lados ya vienen de retroceso, de vuelta al confinamiento, por el disparo de los contagios, y lo mismo va a pasar aquí si la “people” sigue de burra.



ORDEN. El mayor riesgo es el transporte público. Si de por sí aquí toda la vida ha sido un desmadre, no digamos ahora. Los buseros hacen lo que les ronca la gana y nadie los pone en orden.