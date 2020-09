PCR. Avisa Harry que a partir del próximo lunes se practicarán pruebas PCR en los centros de triaje, así es que la cosa va mejorando. Al principio de la pandemia se pagaban hasta cuatro y seis mil yucas por ese test.



MEJOR. Ajá, y si van a pagar 77 mil verdecitos al mes por la asesoría y, de chascada, invertirán 150 millones, no era mejor la propuesta de la fundación sin fines de lucro para los airports.



AMNISTÍA. Un informe oficial de Amnistía Internacional desmiente totalmente a Suyapita y a Eliú, el médico de Libre, que a cada rato denuncian de que Honduras es el país con más galenos muertos por covid.



AMLO. Según la investigación de Amnistía Internacional, el país con más médicos fallecidos por coronavirus es México, del adorado AMLO, con 1,320 decesos, lo que representa el 18 por ciento de todos sus fallecidos por covid.



POLÍTICA. Incluso en Centroamérica, Nicaragua y El Salvador –del adorado Bukele- aparecen con más médicos muertos que estas honduras, según el reporte de Amnistía Internacional. Esto, por aquello de que no es bueno, hacer política con la salud.



PESOS. Lo de los hospitales móviles turcos de Marquitos, esos son otros cinco pesos. Las denuncias del CNA sobre otras compras de Invest-H y de Copeco por la pandemia, también son otros cinco pesos.



MEDIOS. En varios medios sigue la barrida de periodistas por la pandemia, en otros les han bajado los salarios, mientras que en otros ya les empezaron a pagar las prestaciones y ahora estarán por contrato.



GREÑAS. Ya están otra vez agarrados de las greñas, ahora por los contratos de energía aprobados, en el Zoom del jueves. Por estar peleando, ni van a toser, cuando llegue SN.



LOMAS. Por cierto que uno de los movimientos ha iniciado una campaña de ataques en redes en contra del otro. Y todo, dicen, por unos requerimientos que tienen listos en Las Lomas. Será.



MAMO. Ajá, y qué tal si el olanchano y demás hierbas se terminan uniendo, mientras los azulejos se están matando, en el mamo van a terminar todos.



BCIE. Habrá aprobado la asamblea del BCIE la rebaja de salarios a los directores que propuso el presidente tico.



MEDINA. Mientras algunos de sus colegas no hacen ni dejan hacer y solo se dedican a criticar, el médico y científico hondureño Marco Tulio Medina acaba de ser nombrado miembro de la Academia Europea de Neurología. Qué tal.



PARO. A paro el transporte interurbano a partir del próximo lunes. Se quejan que ni la Pyubany, ni nadie del mentado IHTT, les para bola y siguen hambreando.



MESSI. Pues, hombre, Hilario, Messi se queda en el Barcelona y, colorín colorado. Eso sí: en menos de un año pinta llantas. No se la dio porque tenía que pagar como 700 milloncitos de euros por la cláusula aquella.