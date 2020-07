BURRA. Pues, hombre, Hilario, por fin volvemos a la Fase 1, así es que no hay más tren que el que pita. De todas maneras, aquí la gente es burra, y la mayoría ha seguido en carnaval.



LÓGICO. Que se podrían disparar las muertes y contagios, lógico, pero todo tiene un costo, no digamos una pandemia como el coronavirus, que es igual o “pior” que una guerra y, como dijo aquella viejita: “Guerra es guerra”.



BRUJO. Esto porque no tardará en reaparecer Suyapita y compañía, diciendo “ya ven que les dijimos”. Si eso lo sabe hasta Ludovico Peluche, y no se necesita ser ni médico ni brujo ni pitoniso para darse cuenta.



OTRA. Si el gran problema es que la economía ya pegó el macanazo, que centenares de micro y medianas empresas ya quebraron, y que el gobierno ya no tiene ni para pagarle a sus empleados, incluidos los médicos, y no queda de otra que aventarse.



VARA. Todos los caminos indican que Jacobito Regalado es pa... fuera que va... Como su caso es igualito al de Rosita y dicen que hay que medir a todos con la misma vara. Ummmm...



MOJE. Cosa seria esa denuncia del diputado y periodista Rony Martínez sobre la Comisión de Energía del hemiciclo. El muchacho jura y perjura que hubo moje a cambio de darle viento a los contratos renovables.



LIBRE. Sepa Judas a quién se referirá Rony Martínez. En la susodicha comisión hay diputados de todos los partidos, incluidos Carlón —brother del líder supremo— el chele Castro y Rafa Sarmiento, de Libre.



GRAVE. El bigotudo olanchano ha calificado de grave la denuncia del compañero Rony y pide que la investiguen y la aclaren ipso facto. Será.



POWER. A ver qué dice “me la pela” sobre la denuncia de Rony. El hombre es el power de la Comisión de Energía, por cierto, desde hace añales, como dice la “people”.



JABÓN. Como dicen que hombre prevenido vale por dos, los colombianos de EEH ya mandaron emisarios al MP a denunciar que le quieren dar jabón al contrato, y dejarlos silbando en la loma.



POPA. A pesar de los pesares, el nuevo RNP va viento en popa con el enrolamiento, así es que, la vieja y el viejo...la vieja identidad y el viejo censo, no tardan en pasar a “mejor vida”.



ROLLO. ¡Vaya, hombre! El Juanjo del tribunal de cuentos al final hizo lo correcto y se ha excusado por el rollo de Invest-H, por el parentesco con Marquitos.



PENAL. Por cierto, el TSC ha confirmado indicios de responsabilidad penal en la compra de los hospitales, y la bulla en Las Lomas es que vienen requerimientos fiscales.



NADIE. La bulla es que en Turquía nadie sabe nada de los otros cinco hospitales móviles. Ajá, ¿y Axel?