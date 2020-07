GOLPEADO. Aterrador un informe de Willito sobre el IMAE, que no es otro que el Índice Mensual de Actividad Económica. Dan como ganas de ponerse a llorar. Honduras, el país más golpeado por la pandemia, en la región.

FONDO. Lo bueno es que “Willito” reconoce, paladinamente, que “estamos tocando fondo”. Lo único que nos faltaba. A los profes, médicos, enfermeras y chepos les están pagando con pisto de préstamos externos. Qué tal.

TIJERA. Y la Rocío ha confirmado que la recaudación se ha venido a pique en 27.8 por ciento, más de 15 mil millones de yucas, por lo que el lunes van de chuso otra vez para el Congreso con tijera en mano.

SOLO. Lástima ese desmadre de los hospitales móviles, habiendo aquí tantos edificios disponibles, para transformarlos en hospitales completos. Solo con los gimnasios, que en todo el planeta, están reventados.

ARAÑA. Aquí en la capital, allí nomás tienen el gimnasio Cybex, con todos los mikis, que está disponible para la venta y transformarlo en hospital. Se quedó sin gym la “Mujer Araña”.

CRÓNICA. Puras excusas, dice David Chávez, esa cantaleta de Xiomara Castro, que se retira por la vieja y el viejo... la vieja identidad y el viejo censo. Su renuncia, jura y perjura, era la “crónica de una muerte anunciada”.

TIERRA. Ajá, y si cada partido es libre de realizar o no internas, y cada candidato es libre de participar o no, entonces, qué necesidad hay de estar dele que dele echándole tierra al pobre proceso. Se llevan en la chalana a su misma gente en el CNE y RNP.

NECEDAD. El o la que no quiera participar, que no participe, y punto. De por sí estamos con esta pandemia que ya tiene reventado a reimundo y medio mundo y que, de remate, vayan a llevar al pobre país a otra crisis al no haber elecciones por la necedad de unos y unas.

CUENTAS. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que el olanchano, que se la sabe todas, ya hizo números y no le salen las cuentas para ganar, y no quiere volver a sacrificar a la buena de Xiomara, haciéndola a una lado en una nueva alianza.

CUAJAR. El sustituto de la doña será JC, a quien ya días vienen arrastrando, pero parece que no termina de cuajar con la base refundidora. De todas maneras, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.

CACHO. Algunos dirigentes de Libre juran que Jorgito es más cachureco que muchos cachurecos y que mejor se van con Wilfredo Méndez. Será.

HULE. Pusieron a trabajar a la misión de Honduras en Ginebra, para que asegure que no nos vayan a dejar hule con la vacuna contra el covid, cuando salga. Como Trump las quiere acaparar todas.

COLA. Que se pongan vivos, que muevan ese trasero, les manda a decir Lisandro, porque ya son 77 países haciendo cola por la tal vacuna.