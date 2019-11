BUKELE. Para que vean que el Bukele no anda con mates, le dio 48 horas al embajador del Maduro venezolano en San Salvador para que se la diera a echar pulgas a otro lado con todo y su séquito. Y tanto que los refundidores de aquí le pasan echando flores al turquito.



BONDAD. En su homilía dominical, el cardenal Rodríguez le manda a decir a los uñudos y uñudas que tengan la bondad de devolver el billete que se peinaron, porque los pobres lo necesitan. A ver si se oye, padre...



CARMEN. El “resignado” de El Hatillo sigue en abierta campaña y el fin de semana le ha ofrecido la guayabita a la alcaldía de la “jeiba” a Carmen Rivera, la “alera” de “Fito” y otras hierbas. Por cierto que el exalcalde azulejo “Carlitos” Aguilar -delfín de Fito- tiene clavo con el CNA.



MISAS. En su momento, pero ya días, sí hubo “misas” con el señor de la televisión para ponerlo de candidato del gonfalón rojo-blanco-rojo.



BANDEJA. Lo que pasa -cuentan las malas lenguas- es que el personaje que le iba a ofrecer a SN la guayaba en bandeja de plata se decepcionó tanto con las incoherencias que hablaba que casi se echa a llorar y no volvió

a convocar a encuentros cercanos del tercer tipo.



ALIVIO. Hoy, a las 3:00 de la tarde, los “papis” y “mamis” de la Patria se vuelven a ver las caras en el hemiciclo. La orden del día, manda a decir Mauricio Oliva -complaciendo peticiones del Indómito- es la Ley de Alivio de Deuda, para sacarle las castañas del fuego a los trabajadores enjaranados.



CÓDIGO. En la sesión de esta tarde en el hemiciclo también le darán jabón al cobro del ISV a las tarifas residenciales de la bendita EEH. Lo otro que espera a los diputados es la ampliación de las vacaciones del llevado y traído Código.



TEMIS. En los recintos de la diosa Temis están pidiendo seis meses de vacaciones para el Código, pero parece que el ambiente en el hemiciclo solo es para tres meses. Lo mandarán a dar su vueltecita por la Joya de los Lagos y por la Ruta Lenca.



HUEVO. Volvieron a subir los huevitos en las ferias de los agricultores. Ojalá y la “resignada” saque chispas y se ponga viva, porque la mayoría de los hondureños pasan a puros huevos. Huevo en el desayuno, huevo en el almuerzo y huevo en la cena, cuando hay.



WALTER. Ha muerto el famoso astrólogo Walter Mercado, quien era muy admirado por ciertos personajes en Honduras, incluidos algunos periodistas. El puertorriqueño ha fallecido a sus 87 años en el Viejo San Juan.



EVO. La consigna en Bolivia es el ¡fuera Evo! y ayer le tronó con las marchas de la oposición, encabezadas por el periodista y expresidente Carlos Mesa. El líder cocalero es pa... fuera que va... Pero, que no se aflija ni se afloje, porque la Cristina no tarda en regresar.