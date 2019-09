AMITIGRA. Caramba, compa, como dice aquel, esos de Bosques de Santa María para qué quieren más defensores que la “people” de Amitigra. Ni sus apoderados legales ni sus socios los defienden tan bien como los presuntos defensores de la pobre reserva. Pobre, pueblo, pobre...



MEJOR. Para el próximo lunes se anuncian nuevas protestas contra Bosques de Santa María, y ya tienen lista la consigna para Amitigra: “Mejor no me defiendas, compadre”.



ONDA. Aquí no hallan qué inventar. Con tantos desmadres por resolver, Maviber ahora ha salido con la onda del descanso posnatal para hombres. Eso es en las sociedades desarrolladas, no en estas junglas.



PALMEROS. “Netanyahu” se desplaza hoy desde la zona occidental hasta los dominios del chelito Micheletti, en la Perla del Ulúa, donde se reunirá con más de mil palmeros para socializar la ley para ese sector. Anda volando el cholutecano.



BASE. La bulla en el gonfalón rojo-blanco-rojo es que JLM ya ha empezado a calentar motores, con fuerte apoyo de la base y de empresarios de la capital y de SPS, para lanzarse en busca de la guayaba presidencial.



AVE. El apoyo de la Gaby lo tiene como en el banco. Ojalá y pegara esa candidatura de JLM, al igual que la de RV y cualquier otra que aparezca, porque el PL urge de reactivarse, de levantarse de entre las cenizas, para resurgir –como el Ave Fénix- y las primarias son el mejor ejercicio.



ESTADIO. Le ha llovido a la chepa, por todo el desmadre que armó en el estadio con el cierre de calles en el partidito contra Puerto Rico, que solo juega béisbol. Poco les faltó para desplazar hasta tanques y la aviación por un juego amistoso y, cuando el Motagua-Olimpia, brillaron por su ausencia.



CICIES. Pues, hombre, Hilario, el Bukele ya lanzó su propia Cicies y tiene con corre que te alcanzo a reimundo y medio mundo. Pero, quién sabe cómo le vaya, porque tanto la derecha de Arena, como la izquierda del FMLN, le hacen las cruces.



VIENTO. Tanto la “people” del FMLN como la de Arena dice que no quieren que les pase las de Guatemala y de Honduras, y que bien están como están. A ver si el Bukele consigue los votos en la Asamblea para que le den viento al convenio.



OCTUBRE. Ahora están esperanzados a que en octubre se va. Así han pasado y así pasarán los cuatro años y, por estar espere y aguarde, espere y aguarde, los van a volver a agarrar con los calzones abajo. Nunca aprendieron.



PICO. No se han volado ni a Danielito, que se ha echado al pico como a 500 de la oposición, y mandó al carajo a las bancadas opositoras del Congreso. Ajá, y en Venezuela que el Maduro no solo se ha consolidado, sino, que ahora le echó la fiscalía chavista al pobre Guaidó, para meterlo al mamo por “traición a la patria”.