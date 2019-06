SEDE. Hoy sí ya se instaló el mentado diálogo, sin la participación de aquellos que dijimos, pero con la mayoría de los gremios de los sectores de educación y salud. Como Suyapita y compañía siguen de rogados, el Indómito no descarta irla a buscar, en carne y hueso, a la sede del CMH. Vale que le queda cerquita. Solo tiene que bajar en patineta o en bici, como su amigo, el olanchano.



GRACIAS. A oídos de los refundidores y plataformeros de aquí que tanto admiran a Bukele, el hombre le acaba de ordenar a su ministra de Salud que proceda, ipso facto, a distribuir 50 millones de dólares en medicinas a través de ONG, iglesias, alcaldías, centros comunales, en fin... Que dé gracias que allá no hay ni Chirinos ni Suyapitas, como aquí, porque ya le paralizaban los hospitales con la cantaleta de la “privatización”.



CALLEJAS. El próximo martes, por fin, será sentenciado Callejas. El martes, a las 8:30 de la mañana, hora de catrachilandia, se sabrá si viene de chuso de regreso a reorganizar el Monarca o si es “pa... el mamo que va”.



ASUNTO. Aunque su primito del alma habló ayer con él y dice que el asunto –aunque no es seguro- se podría volver a posponer por una infección que le ha salido. Pueda ser que sí, pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe.



CHINITA. El “papi” ya se volvió a ir de viaje, esta vez a Taiwán, porque parece que la chinita le ha ofrecido apoyo para los desechos sólidos. A su regreso le dirá a sus amigos –el talibán, el progreseño y el Juanca- si se lanzará o no en busca de la guayaba.



BASES. Felices los chavistas, no los de Venezuela, sino, las bases y fans de Chávez Madison de aquí, porque el muchacho barre en todas las encuestas como candidato a la AMDC. La gran jodida es que el “papi” no se decide y, si al final se echa para atrás, volverá por otros cuatro añitos.



OMC. Feliz Juanca allá en Ginebra por la reunión que tuvo con la mera poporoila de la OMC. Mandan a decir que así se pegan botones y que el hombre invierte su tiempo en conseguir apoyo para sus agremiados, los empresarios, y no en andar politiqueando... ¡Vaya, jodido!...



DENGUE. Alarma en los hospitales por el rebrote de dengue grave y el Colegio Médico, lejos de llamar a sus agremiados para que –en cumplimiento del legado hipocrático- trabajen 24-7, siguen en las calles y con las tales “asambleas informativas”... Pobre, pueblo, pobre...



BUKELE. Mientras los trasnochados de aquí siguen pidiendo la abolición de las Fuerzas Armadas, Bukele manda a decir que los soldados y policías “deben contar con el mejor equipo, lo que incluye uniformes y botas, para combatir la delincuencia”, y acaba de conseguir que el Congreso le reoriente 2.8 millones de verdecitos para esos pertrechos. Qué tal.